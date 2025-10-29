聯亞第4季營收季增逾8％ 明年看成長

聯亞第4季營收季增逾8%。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕聯亞（3081）今日舉行法說，財務長楊吉裕指出，8月在基板供應商恢復正常出貨下，下游代工廠出貨也增加，聯亞接下來幾個季度出貨都會增加，預估第四季營收與2022年第二季相當，或是好一點，而明、後年營收都可望年增。聯亞2022年第二季營收6.01億元，換言之，今年第四季營收可望季增8.8%。

楊吉裕說，目前出貨以矽光產品居多，且多為800G、1.6T產品，電信相關產品沒有明顯需求，而明年第一季會新增一家CSP客戶，以及2-3家模組廠，中國矽光產品出貨也會增加，客戶都是為了布局資料中心，另外，下一代新手機需要的LD、PD等產品目前則在開發、驗證中。

聯亞8月公告新一輪資本支出計畫，楊吉裕表示，主要是因客戶需求而擴產，且之前已要求下游廠商擴產，「明後年的成長幅度不錯」。

聯亞第三季營收5.52億元，稅後盈餘0.99億元，每股稅後盈餘1.08元，累計前三季營收15.6億元，稅後盈餘 2.38億元，每股稅後盈餘2.59元。

產品組合方面，第三季Datacom產品占比約70-75%，其中多數為矽光產品，Telecom產品約10-15%，其餘為其他類別產品。

