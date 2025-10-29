元太、StellarLink攜手，推日本永續電子紙看板解決方案。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠E Ink元太科技（8069）宣布與日本IT解決方案供應商StellarLink合作，推出採用E Ink Spectra™ 6全彩電子紙顯示技術的永續數位看板解決方案，將率先應用於日本國產A2尺寸電子紙看板「J-Poster」，以及友達光電旗下達擎公司製造的31.5吋大尺寸電子紙看板「aecoPost」。

E Ink日本分公司總經理住田直樹表示，歡迎StellarLink加入電子紙生態系。憑藉其系統整合專業與強大客戶網絡，雙方將共同拓展日本電子紙看板市場。日本高度重視永續發展，對低功耗顯示技術需求殷切，預期此次合作將推動高效節能、視覺舒適的數位看板應用。

此次合作使StellarLink正式加入E Ink全球夥伴生態系，擴展日本的系統整合與解決方案網絡，凸顯電子紙技術在日本市場的重要性與普及度，進一步驅動永續創新與數位轉型。

元太指出，J-Poster與aecoPost結合電子紙的紙感閱讀體驗與低耗電、鮮明色彩、抗反光等特性，適用於各種光源環境。電子紙顯示器僅在畫面更新時耗電，產品設計輕薄並支援遠端內容管理，適合零售、交通轉運、校園、博物館及飯店等場域，為取代傳統LCD或LED看板的低碳節能方案。

StellarLink社長前田康宏表示，與E Ink及達擎合作推出的J-Poster與aecoPost，展現日本製永續數位看板的品質與環保承諾，將加速多尺寸電子紙看板在全日本市場佈局。

E Ink電子紙是全球首款獲國際暗空協會（IDA）認證的顯示技術，可有效降低光害並守護用眼健康。根據E Ink測試，一台32吋彩色電子紙看板若每日使用18小時、每6小時更新一次畫面，其年碳排僅約0.0139公斤CO₂當量，較LCD看板低約46倍，展現低碳節能優勢。

