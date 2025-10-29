黃金回檔10％就崩潰 ? 美銀曝：牛市何時終結 「這點」才是真正轉折

歷史上的黃金牛市，10%的回檔並不稀奇。（資料庫）

〔財經頻道／綜合報導〕近期黃金從高點4300美元回檔到3900美元、幅度約10%，但已有許多投資人受不了，主要是市場上不少黃金商品連結了高槓桿。對此，美銀指出，自1970年以來，在歷次黃金大牛市中，單月超過10%的回檔並不少見，反而在回調之後，金價往往會重拾漲勢、繼續走高。

美銀研報強調，觀察歷次的黃金牛市出現終結，並非技術性超買或短期震盪，而是背後的核心驅動因素發生了根本性改變，例如從停滯性通膨轉向激進升息，或從非常規經濟政策回歸傳統，「這點」才是真正轉折。

請繼續往下閱讀...

近期金價在屢攀新高下出現了回調，這讓市場情緒隨之緊張。但牛市的道路從來都不是一帆風順，若將本輪的黃金上漲行情置於歷史長河中，就會發現這遠非異常現象。

美銀表示，牛市的道路從來都不是一帆風順的。目前黃金回檔可為尚未充分配置黃金投資者提供了機會，只要驅動本輪多頭市場的宏觀因素沒有改變，黃金的長期上漲趨勢就依然穩固。

數據顯示，回顧自1970年以來的6次主要黃金牛市，分別始於1970年、1976年、1982年、1985年、2001年和2018年，期間發生超過單月10%跌幅並不罕見。例如，在1976年開啟的多頭市場中，曾出現過接近12%的單月最大跌幅。

然而，對投資人而言，更關鍵的訊息是，這些劇烈的回調，沒有一次真正終結多頭市場的步伐。這表明，在宏觀驅動力未變的情況下，技術性的回檔往往是多頭市場中健康的一部分，是市場清洗過度槓桿、鞏固上漲基礎的正常過程。

數據也顯示，在這些大幅回檔之後，金價都持續推高，累計漲幅在50%至200%不等。因此，對於長期投資者來說，此類波動不應成為恐慌性拋售的理由。

美銀在報告中也詳細整理了歷次黃金牛市的「終結者」。

1970年多頭市場（石油危機驅動）：隨著地緣政治趨於穩定，通膨擔憂緩解，牛市動力減弱。1976年多頭市場（停滯通膨驅動）：當時的聯準會主席採取了激進的升息政策以對抗通膨，高利率環境終結了黃金的吸引力。

1982年牛市（反彈交易）：始於聯準會加息後，金價暴跌後的「反彈交易」，疊加當時美國經濟衰退（1981-1982年）的背景，但這輪牛市的結束相對簡單，因為價格反彈行情本身已經走到了盡頭。

2001年多頭市場（量化寬鬆QE驅動）：當聯準會宣布第三輪量化寬鬆時，市場認為利率已無進一步下降空間，寬鬆預期的邊際效應遞減，黃因牛市隨之停滯。

2018年多頭市場（新冠疫情驅動）：隨著後疫情時代全球經濟重新開放，大規模貨幣寬鬆政策逐漸退出，避險需求下降。

本輪自2022年開啟的牛市，其核心驅動力源於「非常規的經濟政策」，具體包括美國拜登及川普政府時期的財政赤字、不斷增長的債務路徑，以及市場對美政府償債能力的擔憂。

美銀表示，先前在黃金價格預測中，研究團隊已預見修正的可能，並預計金價將在明年推高至5000美元/盎司。因此，牛市回檔不足為懼，投資人真正需要警惕的終結訊號是宏觀基本面的根本轉變。

美銀強調，只要美國未能回歸更正統的經濟政策和傳統的保守財政政策，或者聯準會未能重新轉向鷹派立場，那麼支撐黃金價格的宏觀基石就依然穩固，任何短期的價格回調，就是一個買進機會，而非趨勢反轉訊號。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法