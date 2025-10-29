從美法到日台股市為何屢創新高 法媒點出4個主因

從華爾街到東京、從巴黎到首爾和台北，世界各地的股市都創下歷史新高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管全球政治經濟前景不明朗，但從華爾街到東京，從巴黎到首爾和台北，世界各地的股市都創下了歷史新高，法新社報導指出四大原因。

首先，貿易戰帶來的不確定性正在消退。

城市指數分析師法瓦德·拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，美國總統川普對全球幾乎所有國家加徵關稅的舉措，最初導致股市暴跌。貿易緊張局勢此後有所緩解。最近的股市創紀錄高點是對這些擔憂的反彈，即使這些擔憂並沒有完全消失。

第二，經濟復甦也與大量資金湧入市場有關，尤其是各國央行寬鬆政策推動資金流入股市。

隨著新冠肺炎疫情後通膨飆升的勢頭基本得到控制，各國央行得以降低利率以支持經濟成長和就業。

美國聯邦儲備委員會於2024年9月開始最新一輪降息週期，預計週三將再次降息0.25個百分點。較低的利率使企業和消費者藉貸成本更低、更容易，進而有利於經濟活動。

SPI資產管理公司管理合夥人史蒂芬·英尼斯（Stephen Innes）表示，「聯準會是全球最具影響力的中央銀行，顯然已經恢復寬鬆政策，光是這一點就重塑了全球風險偏好基調」。

這種寬鬆的貨幣政策或利率下調，使得投資者將資金或流動性投入股票市場以追逐收益。英尼斯表示，結果是「流動性浪潮推高了從紐約到東京的幾乎所有市場上漲」。

其他國家的央行也紛紛下調了利率。目前各國央行都在降息，這為股市提供了有利環境，並有助於緩解經濟疲軟和政治不確定性帶來的影響。

第三，公司獲利結果樂觀，以及投資者信心的恢復。

企業財報發布日程在推動股市創下歷史新高方面也發揮關鍵作用。上市公司必須定期公佈其財務業績訊息，這些公告會對股價產生重大影響。

分析師表示，在剛結束的第三季度，「有些公司的獲利超過了預期」。此外，許多公司的業績「並未顯示出關稅對其營收或利潤造成太大影響」。

Capital.com的高級市場分析師賽賓哈松（Daniela Sabin Hathorn）指出，各公司的預期成長也在「逐步上升」。

第四，人工智慧狂熱下，科技公司表現亮眼。

賽賓哈松還指出，人工智慧在晶片、硬體和雲端架構方面的支出激增：「這是一種結構性增長，遠遠超出了簡單的周期性反彈。」科技股以及在首爾綜合指數上市的晶片製造商都幫助華爾街三大股指創下歷史新高。

分析師英尼斯表示，大型科技公司和人工智慧公司「正被視為數位經濟的現代化基礎設施，而不僅僅是周期性成長的故事」。

雖然關於人工智慧泡沫可能存在的討論很多，但目前還沒有任何跡象表明泡沫已經破裂。顯然投資者信心不減反增。

英尼斯表示，科技公司龐大的支出週期和穩健的盈利能力正在緩衝整體指數，並賦予這波上漲行情一種不可避免的氛圍。

