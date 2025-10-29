自由電子報
中國終於買了！川習會前夕 中國國企購買三批美國大豆

2025/10/29 14:09

中國國營企業中糧集團購買了三批美國大豆，是中國今年首度採購美國秋收大豆。（路透）中國國營企業中糧集團購買了三批美國大豆，是中國今年首度採購美國秋收大豆。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰在今年初重啟戰火後，中國自5月下旬起就未再採購美國大豆，使美國農民損失慘重，不過傳出在川習會前夕，中國國營企業中糧集團購買了三批美國大豆，是中國今年首度採購美國秋收大豆。

據《路透》報導，2名貿易消息人士透露，中國國營企業中糧集團本週購買了三批美國大豆，這是中國在美國總統川普和中國國家主席習近平本週舉行峰會前，首次採購今年收穫的美國大豆。

消息人士稱，中糧集團透過美國太平洋西北港口採購了約18萬噸大豆，預計12月和明年1月的出貨。

中國是世界上最大的大豆進口國，在與華盛頓的貿易衝突中，中國拒絕進口美國秋收大豆，轉而向南美供應商進口，讓美國農民損失慘重，美財政部長貝森特坦言，中國拒絕購買美國大豆，讓他感到痛苦；川普也曾在本月表示，打算與習近平會面時，施壓中國大量採購美國大豆。

