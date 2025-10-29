裕民攜手英Purus共同成立UPO 布局亞太離岸風電市場

裕民風能航運公司攜手Purus共同成立「UPO」，布局亞太離岸風電市場。（裕民提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民航運旗下裕民風能股份有限公司（U-Ming Marine Offshore， UMO）與英國Purus 集團旗下全球離岸能源海事服務領導企業共同宣布成立合資公司 UPO Holdings Co., Ltd.，UPO 董事長徐國安表示「UPO的成立並非僅止於股權合作，是一項共同擘劃亞太清潔能源未來的戰略承諾，憑藉遠東集團雄厚資源、裕民航運深厚海運經營能力，以及 Purus 在離岸風電領域的專業優勢，正為臺灣與綠能世界搭建連結的橋樑，而此合作不僅是引進船隊，更代表企業積極推動臺灣能源轉型與永續發展的重要實踐。

裕民指出，雙方合作將加速拓展臺灣及亞太區離岸風電市場布局，UPO已訂製2艘客製化的全新VARD 419 型海洋風電運維母船，新船預計自2027年起陸續交付，將使UPO成為亞太區綠色離岸運維創新標竿。

UPO將在「2025 台灣國際風能展」正式亮相，象徵跨國海事合作與能源轉型發展揭開新篇章。

裕民指出，UPO 的2艘客製化的全新VARD 419 型海洋風電運維母船（Commissioning Service Operation Vessels, CSOV），船舶長度88公尺，專為臺灣海域嚴峻風、流、浪條件設計，並搭載多項業界領先的設備與技術，包括

Seaonics 全電動 Walk-to-Work（W2W）三度空間動態平衡廊橋、先進 DP2 動態定位系統、油電混合動力推進系統、可容納最多120名乘客的住艙、「ClimateMax」空調與濕度控制系統、智慧化船載監控及安全管理系統等，提高營運彈性與可靠度。

