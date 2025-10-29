川習會在即！川普擬與習近平討論輝達的「超級晶片」

美國總統川普（Donald Trump，圖左）與中國國家主席習近平（圖右）預計將於本月30日在南韓舉行峰會。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平預計將於本月30日在南韓舉行峰會。川普透露，他可能會在30日與中國國家主席習近平的會晤中，討論美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）的Blackwell人工智慧晶片。

《CNBC》報導，川普週三（29日）在接受媒體訪問時，被問及與習近平會面可能會討論哪些議題時，川普暗示輝達的Blackwell AI處理器可能是討論重點之一，川普稱「我們會談到 Blackwell，那是超級厲害的晶片（super duper chip）」。

外界認為，川普所稱的「超級晶片」是指輝達最新推出的GB200 Grace Blackwell超級晶片（Superchip），這是目前該公司最先進的AI晶片，用於訓練與運行大型語言模型。

川普還進一步盛讚輝達的技術，稱其技術領先全球約10年，是「屬於美國的驕傲」。

報導指出，川普這番言論出現在輝達面臨中國市場限制的背景下。雖然美國長期禁止輝達向中國出口最先進的 AI 晶片，但川普政府今年稍早放寬了針對輝達「中國特供版」H20 晶片的管制。不過，中國政府隨後又禁止國內企業進口輝達產品，使輝達在中國市場的市佔歸零。

有專家推測，中國會利用輝達進入中國市場的機會，作為與川普政府進行貿易談判的籌碼。

