大型股千億美元波動成常態 華爾街股市脆弱性大增

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街個股每日波動上千億美元已成常態，隨著推動股市持續上漲的大型科技公司變得更加不穩定，投資人面臨的風險也日益浮現。今年至今為止，個股單日市值上漲或下跌超過1000億美元（約新台幣3.06兆元）的次數已經達到119次，創下年度最高紀錄。

《金融時報》報導，個股上千億美元的波動，在一定程度上反映了輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）等巨頭的龐大規模，這些公司市值都超過3兆美元（約新台幣91.86兆元），佔了大幅波動的大部份。

即使考慮股市的成長，今年的波動幅度也非比尋常。美銀（BofA）分析顯示，2025年大型科技股「脆弱性事件」數量已經超過2024年的紀錄，而這些事件發生時，股價波動幅度遠遠超出正常區間。

美銀全球跨資產量化投資策略主管德布（Abhi Deb）表示，大型股一天的波動率達10％、20％甚至30％，這種價格走勢在過去很少見。

隨著5大科技巨頭Meta、Alphabet、微軟、蘋果和亞馬遜（Amazon）將在本週公佈單季業績，大型股票的波動性也加劇了風險，這5大科技巨頭市值總計達15兆美元（約新台幣459.3兆元）。Syz Group交易主管諾埃爾（Valérie Noël）表示，如果這些公司的表現令市場失望，下跌風險可能相當慘重。

儘管個股出現大幅波動，但整體市場波動基本上保持溫和，主因是大型股票的走勢並非總是趨向同一方向，而標普500指數已從4月的大幅拋售中反彈至一系列歷史高點。德布警告，如果這種情況發生變化，那將是「警訊」，若是遭遇宏觀衝擊，導致股市同步波動，那麼指數波動幅度也會更大。

今年規模達1000億美元以上的波動次數創歷史新高，去年全年為84次，2022年熊市期間為33次，當時標普500指數下跌近5分之1。

高盛（Goldman Sachs）表示，股票波動的一大驅動力是衍生性商品市場，散戶和避險基金一直圍繞著業績和宏觀事件大舉押注個股，進行短期套利，這迫使造市者透過增持進行對沖，加劇股價波動。高盛數據顯示，本（10）月個股選擇權交易達到2021年迷因股熱潮以來最高，散戶投資人佔了60％。

單一股票和ETF（指數股票型基金）今年也吸收了大量資產，增加了額外的槓桿。分析師表示，槓桿商品會加劇價格波動，因為要維持基金的目標槓桿率，發行人每天必須在股價上漲時買進更多股票，或在股價下跌時賣出股票。

諾埃爾指出，由於量化交易策略、零日期權以及單一股票雙倍或三倍槓桿ETF的興起，這種超過1000億美元的股票波動變得更加普遍。

高盛衍生性商品研究主管馬歇爾（John Marshall）表示，AI、稅改和全球貿易戰等當前市場主題對一些股票造成了衝擊，同時也提振了其他股票。瑞銀（UBS）則稱，這導致今年股票之間的關聯性處於「極度受壓抑」的水準，這也代表這些波動對整體市場波動性影響不大。

但分析師警告，如果這種關聯性再次增強，這些大型股票可能出現同步拋售的情況，那麼個股的大幅波動可能會對市場穩定構成更大的風險。

