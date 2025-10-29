淘寶等跨境電商限期落地納管 經部回應了

經濟部長龔明鑫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰要求經濟部、數發部研擬境外電商限期落地納管。對此，經濟部長龔明鑫表示，國外小包裹涉及網路廣告、國內運送、關稅與安全檢查業務，後續將與數發部、陸委會、交通部、財政部等單位跨部會討論後定案。

民進黨籍立委吳秉叡昨關切，除從疫區帶回的行李外，從外國寄送來台的小包裹郵件，也可能是非洲豬瘟防疫的破口。目前網購電商，包括淘寶、蝦皮、酷澎等在台灣沒有實體落地，一方面防疫上管理不到，另一方面若商品造成消費者損害，消費者恐怕也求償無門。

對此，卓榮泰表示，將要求經濟部跟數發部研議如何限期內規範平台落地登記納管，若拒絕納管，數發部將要求平台下架。

龔明鑫今出席立法院經濟委員會前受訪說明，我國對中資來台營業管制以行業別為基準，目前電商本身並非一種行業別，但由於涉及跨行業業務，不允許中資來台從事廣告業，但通常電商會涉及許多廣告行為，有鑑於此，經濟部後續將跟陸委會與數發部討論，加強落地後的管理。

龔明鑫續指，跨境電商涉及到小包裹的運送與安全檢查、稅務，這部分也要與財政部、交通部，需要行政院跨部會召開會議，通盤討論後再定案。

