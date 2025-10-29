有房、3千萬存款卻怕不夠花！58歲女曝退休焦慮真相

許多人會對自己的積蓄是否能維持下去感到焦慮。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1名58歲Reddit用戶在網路上表示，目前已約累積100萬美元（約新台幣約3056萬元）左右的儲蓄，且自住屋貸款幾乎已清償完畢，但因為丈夫身患「絕症」，他們夫妻不斷旅行創造回憶，開銷不小，讓她擔憂往後的退休，引發熱議。

《Benzinga》報導，這篇文章揭示了美國退休計畫中日益嚴重的矛盾，即使是那些幾乎把所有事情、計畫都做完善的人，也會對自己的積蓄是否能維持下去感到焦慮。

根據報導，這對夫妻目前已經累積約100萬美元左右的儲蓄，且距離清償約75萬美元（約新台幣2291萬元）的房貸僅剩約5年。更值得一題的是，有專家預估，他們若再多工作5到6年，理論上這筆儲蓄有機會翻倍至200萬美元（約新台幣6110萬元），直到法定退休年齡。

根據報導，這篇在Reddit上的貼文，引起許多網友討論。部分網友認為，這對夫婦的財務狀況已相當優渥，全美只有不到5%的退休人員擁有100萬美元的金融資產，若加上房屋淨值，他們已接近「雙百萬富翁」水準，屬於最富裕3%的家庭之一。

但也有人指出，原PO雖然看似比多數人富裕，但因貼文未提供其生活開支、社會安全金或投資細節，因此外界難以正確評估他們的退休安全性。

根據報導，也有許多網友也藉此分享自身經驗：有人辛苦儲蓄數十年，卻在47歲、49歲、58歲、64歲或67歲退休前後不久因病離世；也有人因健康危機或需長期照護家人，而被迫中斷退休計畫。

有網友認為「計畫敢不上變化」，建議原PO可以在退休前平衡儲蓄和支出、進行重要的旅行和完成願望清單上的事項。而原PO後來也透露，她的丈夫患上絕症，因此開銷有不小，而因為夫妻倆一直在「旅行和創造回憶」，而非繼續一味追求財務目標，所以現在過著簡樸的生活，才有點焦慮。

原PO也感謝網友的回覆，表示自己看完這些鼓勵、分享的訊息，讓她感覺好多了。

