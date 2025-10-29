打臉川普？豐田：並未承諾在美進行百億美元投資

美國總統川普透露，日本汽車製造商「豐田汽車（Toyota）」將擴大在美國的投資，金額超過100億美元。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（28日）表示，日本汽車製造商「豐田汽車（Toyota）」將擴大在美國的投資，金額超過100億美元（約新台幣3055.85億元）。對此，豐田汽車做出應，稱公司並沒有明確承諾將在美國進行百億美元的新投資。

綜合媒體報導，川普週二對喬治華盛頓號航空母艦美軍官兵發表演說時透露，日本首相高市早苗告訴他，豐田汽車將擴大在美國的投資，投資金額超過100億美元（約新台幣3060億元），並呼籲大家「去買一輛豐田汽車吧」。

不過，豐田汽車高層上田博之今（29日）在東京日本汽車展期間，被問及擴大美國投資一事時，他表示公司並沒有明確承諾進行如此規模的投資，但補充說豐田汽車將繼續在美國投資並創造就業機會。

截至台北時間29日上午11點06分左右，豐田汽車股價暫報3166日圓，跌幅0.16%。

