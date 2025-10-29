香港高才通傳「爛尾」! 近50％將打包回中國 中媒「1句話」點關鍵

數據顯示，第一批香港高才通，已有46%主動放棄了續簽，選擇爛尾。（擷取自社交平台）

〔財經頻道／綜合報導〕為因應「人才荒」問題，香港政府在2022年底推出「高端人才通行證」計畫（簡稱 : 高才通），門檻明確且易於批准，當時申請人高達95%來自中國。但現今，第一批高才的居留期已到，續簽率僅為54%，與申請時的火熱形成鮮明對比。

中媒指出，這2年不少人中國人為了拿到香港身份、為下一代教育鋪路，積極透過高才通進入香港，但香港身份申請起來便宜，養起來成本卻相當貴，導致首批高才通達46%主動放棄續約；也就是說，將近一半的高才通將「爛尾」。

根據香港政府8月公布數據顯示，1.4萬名面臨續簽的高才通，約46%已直接放棄申請續簽，而成功續簽的高才通，也僅3分之2會長居香港。

中媒指出，香港政府於2022年12月底推出高才通計劃，主要針對3類人，包括第1類畢業於全球百強大學、並有3年工作經驗，或是第2類是年薪超過250萬港幣（約新台幣982萬元）的人才，第3類是全球百強大學應屆生、工作未滿3年。

在這3類人裡，第1類的續約率最高，約佔申請總數的77%。這些人多半是企業主管派駐以及在香港做生意，其月薪中位數是4萬港幣起跳，其中25%月入8萬港幣（約新台幣31.4萬元），10分之1的人月薪達12萬港幣（約新台幣47.1萬元），1%的人月薪30萬港幣（約新台幣117萬元），這群人每年的稅收貢獻佔香港總稅收的5%。

至於第2類的高才通續簽率只有一半。最慘的是第3類，剛畢業的應屆生只有40%高才通考慮續約。專家指出，第3類「高才」並非不願留港，而是想留卻難以立足，其原因在於，香港金融與新創等產業薪資優渥，但多數職位要求豐富的工作經驗，導致剛畢業的年輕人才往往難以進入核心產業。

因此，許多因高才通來港的應屆畢業生，最終只能從事保險業務員或一般行政職等入門工作，形成收入有限、發展受限的局面。若月薪僅約2.5萬港幣（約新台幣近10萬元），想以此條件通過「高才通行證」續簽幾乎不可能，第1年的淘汰率就高達80%。

據報導，許多中國人湧入香港高才通，主要是申請成本只要2000港幣（約新台幣7866元）相當便宜。

自2022年開放申請以來，申請件數高達14萬，獲準人數超過11萬人。但今年首批高才通簽證（2年期）集中到期，截止到7月底有1萬3678人逗留期限屆滿，卻只有7394人按時提交了續簽申請、續簽率僅54%。

中媒指出，香港高才通要續簽只有2種方式，包括「他僱」和「自僱」。其中，他僱需要找一家香港公司任職，自僱就是自己開公司或購買其他公司10%的股份，並在其中任職。值得注意的是，申請者須經歷2次續簽（每次期限約2-3年），同時都須檢附香港的工作收入、繳稅紀錄，全部成功通過後，最後才能申請永居身分。

據估算，以往非香港永久居民想申請「居港權」，須合法連續居住滿7年，這樣的花費成本約100萬港幣（約新台幣393萬元）左右。

但現今，香港政府收緊嚴查，除了須連續1年的穩定收入，養高才通的成本也突然暴增，若加計在港投資、辦公室租金、房租與員工薪資、強積金（退休保障制度）和繳稅，整體下來的永居成本直接超過150萬港幣（約新台幣589萬元），較往年成長50%。

傳出許多打混摸魚、開設空頭公司的高才通難以通過續約條件，形成大量「卡關」的局面。

中媒直言，如果只為了小孩讀書，而不去香港賺錢或居住，加上香港學費連年漲價、但競爭力卻越來越低，中國人透過高才通進入香港所花的成本性價比就相當低，是導致這一大批高才通知難而退、放棄了續簽的主因。

