黃仁勳GTC演講帶動輝達股價飆新高 陸行之：不愧是AI教主

2025/10/29 10:04

輝達（NVIDIA）公司執行長黃仁勳美國時間28日在華盛頓特區進行GTC主題演講。（示意圖，彭博）輝達（NVIDIA）公司執行長黃仁勳美國時間28日在華盛頓特區進行GTC主題演講。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）公司執行長黃仁勳美國時間28日在華盛頓特區進行GTC主題演講，透露今、明年出貨量將上看5000億美元（約新台幣15.2兆元），激勵輝達股價28日收盤飆漲近5％，衝破200美元（約新台幣6111元）大關創新高。對此，知名分析師陸行之表示看法，認為輝達銷售額預估明顯高於市場預期，是輝達股價創新高的關鍵因素之一，並讚嘆黃仁勳「不愧是AI教主」。

陸行之今（29日）在臉書substackX等多個社群媒體發文指出，黃仁勳在GTC大會上表示，預計2025-2026年Blackwell/Rubbin GPU的銷售額將達到5000億美元，這相當於 2000萬片Blackwell/Rubbin GPU的出貨量，比Hopper GPU出貨量400萬顆高出5倍，比彭博社4000億美元（約新台幣12.2兆元）銷售額的普遍預期高出20%以上，並認為這是輝達股價28日突破200美元，創下新高並上漲近5%的關鍵原因之一。

陸行之還指出，輝達推出了用於量子運算平台的NVQLink和Cuda-Q，這導致IONQ、Rigetti、D-Wave等多家量子電腦公司被拋售。而輝達對諾基亞（Nokia）的10億美元（約新台幣305.6億元）投資使諾基亞進入了循環融資循環，以回購輝達的Aerial RAN計算機，用於6G AI-RAN投資，也推升諾基亞28日股價上漲22.8%。對於黃仁勳上述種種操作，讓陸行之直呼「教主不愧是AI教主」。

