川習會倒數！川普預計將降中國芬太尼關稅 談到台海問題他這麼說

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，他預計將在本週與中國國家主席習近平再南韓舉行備受期待的會談之前，調降對中國徵收的芬太尼相關關稅，提到台海問題，川普則稱自己不確定是否會被列入川習會談論的議題之一。

《華爾街日報》先前報導稱，美方可能將對中國芬太尼出口產品徵收的20％關稅砍半，降至10％，以換取北京打擊芬太尼化學品出口。川普週三（29日）表示，他將降低對中關稅，因為自己相信中方會幫助華府解決芬太尼問題。預計北京方面會「採取行動」，並與他直接合作解決這一問題，但沒有提供更多細節。

這次關稅下調對於北京而言，將是一項重大讓步，因為北京急於降低對美國出口產品的關稅負擔，芬太尼關稅減半將使大多數中國進口商品的平均關稅降至45％左右，並將使中國商品與其他美國貿易夥伴的競爭中更具競爭力。

川普在空軍一號上對記者表示，芬太尼流入美國以及農作物議題將是他明（30）日與習近平討論的話題之一，中國預計將恢復採購美國大豆。談到北京暫停實施稀土出口管制1年的時間，是否足以讓美國做出更多讓步時，川普表示，目前還沒有討論，但會想辦法解決。

談到台海問題，川普稱，自己不確定台灣議題是否會被列入議程討論，他不知道兩人是否會談論台灣。習近平或許會問這個問題，但其實也沒什麼好問的。

川普預計將在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間與習近平會面，川習會即將登場之際，美中雙邊緊張局勢在近幾週不斷升級，北京擴大了對稀土出口管制的壓力，華府則對中國船隻徵收港口費作為報復，並威脅實施軟體相關的出口限制。

