荷蘭接管安世 母公司聞泰警告：公司面臨「生存威脅」

聞泰科技警告，在荷蘭政府奪走管理權後，安世半導體面臨「生存威脅」。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片製造商安世半導體（Nexperia）的中國母公司聞泰科技（Wingtech）表示，在荷蘭政府奪走管理控制權後，該公司面臨「生存威脅」，包括荷蘭、德國和英國的數百個職位面臨風險。

《金融時報》報導，安世半導體生產廣泛用於汽車的基礎晶片，該公司中國母企聞泰科技表示，荷蘭政府的行動已導致核心員工、許多業務陷入癱瘓。

請繼續往下閱讀...

安世的荷蘭總部和中國分公司就這家晶片製造商的命運展開了日益激烈和公開的爭執，中國分公司告訴當地員工不要聽從荷蘭總公司的指示。這家荷蘭公司在德國和英國生產晶圓，然後將晶片送到中國進行封裝和測試，80％的最終產品都在中國進行加工。

在中國政府禁止安世大部份產品出口後，全球汽車製造商和供應商為避免工廠大規模停產，紛紛搶購汽車晶片，這些晶片控制著從照明、安全氣囊系統到門鎖、車窗等所有設備。

安世半導體在2017年出售給中國財團，該財團於隔年開始將持有股份出售給聞泰科技。聞泰科技在去年被美國商務部列入貿易黑名單，荷蘭政府本（10）月則以「嚴重的管理缺陷」為由，接管了該公司的管理控制權。

聞泰科技發言人表示，荷蘭政府此舉似乎是為了讓一家新的荷蘭公司接管安世，但任何一家繼任者都「注定要失敗」，客戶不會追隨這家新公司。

聞泰發言人指出，如果中國業務和歐洲業務分離，安世將失去大部份後端產能，在可預見的未來，歐洲或其他地區恐無法填補這一龐大的產能缺口。

聞泰表示，安世半導體Q3營收6.03億美元（約新台幣184.63億元），淨利1.02億美元（約新台幣31.23億元），年增12％，這是一家蓬勃發展的公司。但他們補充，安世現在發現自己面臨生存威脅，因為荷蘭政府的「魯莽行為」，其背後動機和理由都不透明。

荷蘭對安世公司治理的擔憂源自於前執行長、聞泰科技創辦人張學政在上海新建1家晶片工廠的舉動，該工廠的營運權不在聞泰科技和安世半導體的掌控範圍內。文件顯示，張學政堅持要求安世從這家工廠下大筆訂單，但歐洲員工認為，他們並不需要這些訂單。

荷蘭政府拿下安世管理權後，張學政被免除執行長職務。在這之前，華府也警告，如果張學政持續掌權，安世就不會從出口管制清單中除名。對此安世表示，荷蘭政府採取這一行動是由於前任執行長「嚴重管理不善」，目前中國以外的業務仍在正常運作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法