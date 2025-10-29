川普向韓尋求3500億美元投資 韓美貿易談判存在癥結

美國總統川普將在今（29）日與南韓總統李在明於慶州會面。圖為川普準備登上空軍一號飛往南韓。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普將在今（29）日與南韓總統李在明於慶州會面，但美國和南韓高級官員表示，美韓達成貿易協定存在困難，癥結在於川普要求南韓向美國投資3500億美元（約台幣10.6兆元）背後的後續保障問題。

根據美聯社報導，南韓官員表示，直接注資可能會破壞其經濟穩定，南韓更願意提供貸款和貸款擔保。南韓也需要建立貨幣互換額度，來管理其貨幣流入美國。

南韓總統國安顧問吳賢珠指出，談判進展「比預期略慢」。她27日聲稱，美韓尚未就投資結構、投資形式以及利潤分配等問題達成一致。

美國財政部長斯貝森特27日在空軍一號上告訴記者，美國與南韓的協議尚未準備好。但他也暗示，雙方已經接近達成協議。

值得注意的是，李在明8月在白宮與川普進行一次熱情友好的會晤，但自那之後美韓關係出現一些緊張時刻，其中最突出的是美國移民局9月突擊檢查現代汽車位於喬治亞州的1家工廠，導致超過300名南韓人被拘留，引發南韓民眾的憤怒。

李在明聲稱，除非簽證制度改善，否則南韓企業未來可能會對是否投資美國感到猶豫。李在明說「如果這（簽證制度改善）不可能實現，那麼在美國建立本地工廠對我們的企業來說，不是會產生嚴重不利影響，就是會變得非常困難。」

南韓外交部10月初說，美國已同意允許南韓工人以短期簽證或免簽證計畫前往美國協助興建工業基地。

另外川普27日被記者問及美國移民局9月的突襲行動時，川普回應「我反對把他們（南韓工人）趕出去」，並強調改進簽證制度，將使美國公司更容易引進技術工人。

