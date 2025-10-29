黃仁勳GTC演講見「台灣之光」！ 王建民驚喜登板

輝達執行長黃仁勳。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）28日於華府舉辦GTC技術大會（GPU Technology Conference），開場影片除開場影片回顧蘋果創辦人賈伯斯展示手機，還出現「頂埔國小學生手舉台灣國旗、歡慶王建民」的經典畫面，意外掀起熱議。

這段影像（約1分36秒處）出自2006年《紐約時報》對王建民的報導。2006至2007年，王建民穿上紐約洋基隊40號球衣，連續在MLB締造單季19勝佳績，登板畫面登上各大媒體。

當時報導形容，王建民讓朝野政治人物罕見達成共識，「有人甚至在立法院會議上打瞌睡，因為前一晚熬夜看球賽」。

除此之外，當時連鎖超商推出限量捷運卡，引發民眾排隊兩天搶購、甚至爆發衝突，警察都得出面維持秩序。時任立委、現任副總統蕭美琴對紐時表示，「他就像我們的國民英雄」。

「台灣之光王建民」海報的畫面不到1秒，大多觀眾的焦點仍落在輝達執行長黃仁勳身上。這場技術大會被視為輝達展現全球擴張野心的演講，黃仁勳宣布將與美國能源部、芬蘭電信巨頭諾基亞（Nokia）及矽谷軍工科技公司帕蘭泰爾（Palantir）展開多項合作。

黃仁勳預計接下來將飛往亞洲，並於31日登上亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會的壓軸舞台發表主題演講，而人在日本出訪的美國總統川普（Donald Trump）也提前預告，29日將與黃仁勳會面。

