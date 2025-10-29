「1原因」讓金價下一輪漲勢難續 ? 專家示警 : 小型泡沫正在形成

分析師認為，近期金價上漲更多是受到「害怕錯過」（FOMO）而非基本面因素的推動。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著投機情緒降溫與風險偏好回穩，黃金近日跌破4000美元大關。根據研究機構Capital Economics分析，此輪金價上漲主要受到投資人「錯失恐懼症（FOMO）」驅動，而非真正的基本面支撐，隨著近期黃金價格急漲後出現修正，下一步更可能走跌而非再創高。

該機構認為，這波黃金行情更可能源於投機性熱潮，而這股熱度「正逐漸轉為小型泡沫破裂（mini-bust）」。

據報導，Capital Economics市場經濟學家希金斯（John Higgins）表示，預測金價將在2026年底跌至每盎司3500美元，低於目前接近4000美元的水平。

他直言，自本月初金價達高峰之後，價格已下跌了約8%，懷疑這一波的回檔是否會結束。但這並不意味著，黃金會出現暴跌，即便回落至3500美元，實際價格仍比1980年高點高出約28%。

不過，他也坦言，以目前黃金的估值「在實質層面上已難以合理化」，比1980年的高點高出近60%。

Capital Economics認為，推動這輪金價上漲的部分力量，包括各國央行分散美元資產、中國在房地產疲弱下的避險需求、以及黃金ETF資金流入。儘管這些因素對金價走勢具支撐作用，但難以維持續站高檔。

希金斯否定「美元貶值」或「美國債信惡化」是金價飆升主因的說法。他指出，所謂的「貶值」理論看起來像是誤診，其原因是在金價飆升期間，美元保持穩定，美債反而上漲。

他認為，這波黃金行情更可能源於投機性熱潮，而這股熱度正逐漸轉為小型泡沫破裂。

