川普重手制裁救不起油市！國際油價連跌3天 專家揭真相

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（28日）下跌約2%，連續第3個交易日收低，因投資人權衡美國對俄羅斯兩大石油公司實施制裁對全球供應的影響，以及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能提高產量的計畫。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.16美元，跌幅1.9%，收每桶60.15美元。

布蘭特原油期貨下跌1.22美元，跌幅1.9%，收每桶64.40美元。

2大原油期貨合約上週創下自6月以來最大單週漲幅，主因是美國總統川普在本任期內首次對俄羅斯實施與烏克蘭相關的新一輪制裁，目標鎖定俄羅斯兩大石油公司：盧克石油（Lukoil）與俄羅斯石油公司（Rosneft）。

德國經濟部長表示，美國政府已書面保證，俄羅斯石油公司在德國的業務將獲得制裁豁免，因為相關資產已不再受俄方控制。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）指出：「川普給予德國豁免，讓外界覺得這些制裁可能還有更大的迴旋空間，這在某種程度上緩解了市場對供應可能急劇緊縮的即時擔憂。今天市場明顯出現了避險情緒。」

國際能源署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）週二表示，由於目前仍存在產能過剩，制裁對石油出口國的實際影響將有限。

在美國制裁發布後，俄羅斯第二大石油生產商盧克石油於週一（27日）宣布，將出售其海外資產。這是自西方因俄羅斯自2022年2月發動對烏克蘭全面戰爭，而對其實施制裁之後，俄羅斯企業所採取的最重大行動之一。總部設於莫斯科的盧克石油約占全球石油產量的2%。

