API：美國原油庫存上週減少400萬桶

根據美國石油協會（API）公佈的最新數據顯示，截至10月24日的1週內，美國原油庫存減少400萬桶。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國石油協會（API）公佈的最新數據顯示，截至10月24日的1週內，美國原油庫存減少400萬桶，而市場預期為減少290萬桶。

綜合媒體報導，同一時間，成品油的庫存也跟著下降，美國汽油庫存和蒸餾油庫存在上週分別減少630萬桶和440萬桶。



分析師表示，成品油的去庫存幅度比原油還大，反映旺季需求回升與煉油利潤（裂解利差）改善，煉廠開工率上升的趨勢還在持續。

根據《investing.com》數據，截至台灣時間10月29日早上8點47分左右，紐約西德州中級原油2025年12月交割價上漲0.13美元，或0.22%，暫報每桶60.28美元；布蘭特原油2026年1月交割價上漲0.09美元，或0.14%，暫報每桶63.96美元。

美國汽油庫存在上週也減少630萬桶。（示意圖，路透）

