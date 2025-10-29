投資個股久了卻還是輸？有「這5個跡象」代表你該停手了

投資「個股」若股價上漲，確實能帶來可觀的收益，但同樣也伴隨著相當高的風險。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕 在累積財富的道路上，大多數專家都認為「投資」是不可或缺的一環，投資方式有許多種，每一種都有不同的風險與報酬，像是投資「個股」的話，若股價上漲，確實能帶來可觀的收益，但同樣也伴隨著相當高的風險，並非所有人都適合這種方式，美國知名理財網站就列出的5個跡象，警示投資人若出現這些狀況，或許該暫停一下，改變投資方式，不再只買個股。

美國知名理財網站GOBankingRates指出，首個跡象是「花太多時間在研究」，這是因為投資個別公司，需要大量的研究與持續關注。股神巴菲特曾說過：「最重要的是……要弄清楚哪些公司是你能夠做出明智判斷的，哪些則超出你的能力範圍。」要達到這種理解程度，往往得花上許多時間，更別提還要追蹤相關新聞、財報與分析師預測。如果你發現自己花在盯盤與研究的時間越來越多，不妨考慮採取不需每天緊盯市場的投資策略。

其次是「投資讓你寢不能寐」。這是因為個股的股價相對波動劇烈，看著股價上上下下的情緒起伏，可能讓你焦慮到睡不著。了解自己的「風險承受度」，也就是你願意承擔多大的虧損，是非常重要的事情。而當投資開始讓你焦慮、失眠時，就是該分散風險的時候。

再來是「在追逐市場潮流」，市場趨勢固然重要，但根據市場炒作盲目投資，是相當危險的事情。有著「害怕錯過」（FOMO, Fear of Missing Out）的心態，常會讓人沒經過充分研究就匆忙下單。由炒作帶動的投資往往漲得快、跌得也快，最終可能讓你承受慘重虧損。如果你的投資策略主要是追逐市場上「正夯」的題材，那就該考慮尋找更穩健的替代方案。

之後是「投資報酬率長期落後」，投資個股的優勢之一是，有機會擊敗大盤、創造超額報酬。然而，如果你的投資績效長期落後於基準指數，如 標普 500 指數績效的話，那就該考慮調整策略，轉向更穩定的投資方式。

最後一點是「沒有明確的出場策略」。買入股票很容易，但知道「何時該出場」卻是最難的部分。出場策略是為了降低損失、保護收益或達成財務目標而制定的計畫。許多投資人對何時該出場缺乏明確判斷，這會讓風險與損失進一步擴大。報導建議，在投資前就該了解清楚：打算持有多久？如何評估績效？什麼情況下會出場？以及其他具體的撤資方式，這些在波動劇烈的市場中特別關鍵。

