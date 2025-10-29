鐵飯碗難端！公務員夫妻因兒子不可告人秘密 晚年生活瀕臨崩潰

因兒子得了精神疾病辭去公職，同為公務員的夫妻因此不可告人秘密，晚年生活一度瀕臨崩潰。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕1家三口皆為公務員，被當地贏得精英家庭美譽，然而，67歲的夫妻，卻因為兒子患得精神疾病辭去了公職，並把自己關在家中，從引以為豪的兒子，變成宅男，而這一轉變，也成為夫妻間不可告人的秘密，為掩蓋此問題，在不斷說謊下，讓夫妻感到崩潰，直到無意間被鄰居知曉，夫妻才感到如釋重負，並與專家合作，幫助兒子重新融入社會。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，６７歲的井上一郎（化名）和井上和子（化名）是一對夫妻，一郎曾擔任縣府高級官員，和子則在退休前擔任國中教師。井上和子說：「在農村地區，僅僅是公務員夫婦就被認為是『精英』」。

而他們唯一的兒子健太（35歲，化名）也因學業成績一直名列前茅，贏得了「精英子女」的美譽。他考入了當地一所名牌高中，然後又考進了東京的一所國立大學，他後來成為了國家公務員，「對我們的孩子來說，他太有成就了」。

然而，他們卻藏著１個不能告訴任何人的秘密，這對夫妻說，「兒子辭職了，把自己關在２樓的房間裡，幾乎不出門。兒子因為工作繁忙和人際關係，得了精神疾病……我實在放不下他，就把他帶回家了。但他周圍的人對此一無所知。」他們引以為豪的兒子，如今卻成了“宅男”，他們卻不忍直視。

或許是因為井上夫婦一直被稱為菁英夫婦，在某種程度上，他們覺得兒子的隱居生活是「１個不能告訴任何人的家庭秘密」。

最讓他們困擾的是鄉下人特有的「眼神」，「健太會在盂蘭盆節回家嗎？」 「他在東京肯定過得很好。畢竟他是一郎的兒子。」鄰居們這些天真卻又略帶窺探意味的評論，刺痛了這對夫婦的心。每次，一郎和子都強顏歡笑，繼續說謊。 “太令人窒息了，我們感覺快要放棄了……”

像井上夫婦這樣，雖然對成年子女的蟄居行為感到困擾，但又擔心輿論，最終選擇掩蓋問題的情況並不少見。

專家表示，像井上夫婦這樣被視為「精英」的人，往往會被自己的自尊心所束縛，不願尋求外界幫助，然而，保護家庭的未來比社交面子或自尊心更重要，擺脫封閉狀態的第一步是鼓起勇氣，利用這些公共管道。

在井上夫婦的案例中，直到某天，鄰居偶然發現健太深夜外出，這件事很快就被周遭的人知道了。 「恰恰相反，這讓我感到輕鬆了不少。我意識到，過分在意別人的看法其實很自私……我真的很後悔。我們現在正在和專家合作，幫助兒子重新融入社會。」

