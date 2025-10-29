2026年記憶體晶片產能已賣完了 ! SK海力士3Q獲利暴增 彭博「這麼說」

SK海力士第3季獲利創歷史新高，得益於AI晶片熱潮。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球AI浪潮帶動高頻寬記憶體（HBM）需求爆發，韓國記憶體大廠SK海力士第三季獲利亮眼，不僅創下歷史最高獲利，連2026年產能也被客人搶購一空。《彭博》指出，這象徵記憶體產業正式邁入AI驅動的「黃金週期」，也預示AI需求強勁。

韓媒報導，SK海力士（SK Hynix）第三季營業利益達11.4兆韓元（約新台幣2622億元）、創歷史新高、年增 62%，略高於市場預期。展望後市，該公司明年的記憶體產品（DRAM與NAND）訂單已全部售罄；分析師指出，AI需求的「飢渴效應」將延續至明年。

請繼續往下閱讀...

據報導，SK海力士是輝達（NVIDIA）高頻寬記憶體（HBM）晶片的主要供應商。公司表示，已完成下一代 HBM4 晶片的價格與供貨談判，預計本季啟動供應，但並未透露客戶名稱。至於傳統記憶體晶片，SK海力士和三星電子也在本季上調價格高達30%。

受消息激勵，SK海力士股價週三首爾盤前一度上漲4.1%。

現代汽車證券分析師 Greg Ro 表示，包括OpenAI Stargate等大型AI超級專案，以及各國推動「主權AI」的浪潮，將進一步推升HBM需求；與此同時，AI伺服器需求的擴張也推動企業級SSD銷售成長，利多海力士。

據了解，SK海力士的爆發式成長突顯 OpenAI、Meta 等科技巨頭正加速囤積AI訓練與運算所需的晶片、伺服器與記憶體。受此推動，今年以來SK海力士股價已上漲近3倍，成為AI浪潮的最大受益者之一。

業界普遍預期，AI時代的到來將引發記憶體市場的「超級循環」（super-cycle），尤其對高階HBM晶片的需求將長期維持高檔，包括高通（Qualcomm）等新進入者加入，亦有望推升高階記憶體需求。據估計，OpenAI的Stargate計畫將需要超過全球現有HBM產能的2倍，海力士與三星電子已獲得該專案的初步供應協議，強化其在高階記憶體領域的領導地位。

《彭博》指出，AI產品的高附加價值導致一般記憶體供應吃緊。據南韓媒體報導，SK海力士與三星已在第四季將標準記憶體價格上調最高達30%，而傳統記憶體製造商如台灣的南亞科（Nanya）股價也自今年初以來呈現翻倍。

這波漲勢甚至波及終端產品，小米近期上調新款智慧手機售價，部分原因正是記憶體成本上升。對此，Eugene投資證券公司分析師李承宇預測，全球半導體市場可能連續3年實現2位數成長，這是該產業30年來未曾出現的動能。

根據Counterpoint Research數據，SK 海力士第2季的銷售額佔全球HBM市場的64%。僅耶在後的是美光21%及三星15%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法