像1999年一樣瘋！華爾街傳奇預言：股市即將「狂飆到泡沫頂」

華爾街傳奇投資者、對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美股可能正走向一波比2000年網路泡沫前更猛烈的漲勢！華爾街傳奇投資者、對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）表示，他預見美股將出現一波比1999年更「爆炸性」的漲勢，最終可能導致「泡沫頂端的噴出式行情（blow-off top）」，而有兩項關鍵因素可能引爆這波漲勢，分別是寬鬆的貨幣政策，以及寬鬆的財政政策。

瓊斯週二（28日）在接受《CNBC》訪問時表示：「我認為現在所有條件都已具備，從交易角度來看，你必須把自己擺在1999年10月的那個位置。」瓊斯補充說，目前市場環境極有利於股價「大幅上漲」，「如果有什麼不同，那就是現在比1999年更具爆發性潛力。」

請繼續往下閱讀...

瓊斯指出，他認為這波潛在漲勢的兩大關鍵成因是「寬鬆的貨幣政策」，因為市場普遍預期美國聯準會（Fed）將持續降息，這個長期等待的利多因素，將推升包括股票與加密貨幣在內的高風險資產價格。

雖然由於美國政府關門導致經濟數據發布延後，聯準會決策者在部分情況下「是摸黑操作」。但根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預期聯準會在年底前將再降息50個基點。

其次是寬鬆的財政政策。瓊斯指出，美國2025會計年度的預算赤字已擴大至約1.8兆美元，相當於GDP的6%。這與1990年代末期美國出現預算盈餘的環境相比，屬於明顯更具刺激性的財政狀況。

瓊斯表示，自二戰以來，市場從未同時出現如此理想的貨幣與財政政策組合，這對股市來說是極佳的環境。

儘管許多投資人擔心這或許是另一場泡沫的開端，但瓊斯並不建議此時減碼股票或轉向其他資產。他指出，股市通常在泡沫觸頂前的12個月內漲幅最為驚人。他建議投資人應配置黃金、加密貨幣與科技股的組合投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法