黃金還沒跌完！又慘寫1低點紀錄 專家站兩派給「預測價」

2025/10/29 09:31

黃金週二（28日）下跌。（彭博資料照）黃金週二（28日）下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易談判取得進展的消息，削弱了黃金的避險魅力，此外投資人注意力正轉向本週的聯準會（Fed）利率決策，黃金週二（28日）跌至3週低點，而目前分析師們對黃金前景的看法分歧，一些分析師看好價格繼續走高，但也有一派抱持謹慎態度。

黃金現貨價下跌0.4%，報每盎司3964.35美元，盤中觸及10月6日以來最低；12月交割黃金期貨下跌0.9%，報每盎司3983.10美元。

《路透》報導，Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「美中貿易緊張局勢確實有所緩和，本週稍晚的川習會後，兩國可能達成貿易協議。這對避險金屬是利空。」

美中兩國的貿易談判代表在上週末敲定1份框架協議，將由美國總統川普和中國國家主席習近平在週四會晤時審議。

投資人也在關注Fed預定本週三結束的決策會議，市場普遍預期將降息1碼（25個基點）。

目前對黃金前景的看法有所分歧，一些分析師看好價格繼續走高，但也有一派抱持謹慎態度。

倫敦金銀市場協會（LBMA）在年度會議上預測，未來12個月金價將升至每盎司4980美元，然而花旗（Citi）和凱投宏觀 （Capital Economics） 則下修金價預期。

美國銀行（BofA）說：「市場已經變得超買，最終引發本週的修正。」美銀如今認為，黃金在第4季將跌向悲觀預測情境下的每盎司3800美元。

