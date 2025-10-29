黃仁勳：美國需要「技巧」確保中國依賴美技術 才能保持領先

輝達執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕AI指標股輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，要保持美國在AI（人工智慧）領域的優勢，需要採取穩健的方法，確保中國繼續依賴美國的技術。

《彭博》報導，黃仁勳週二（28日）指出，一項導致美國失去全球一半開發者的政策，從長遠來看是不利的措施。黃仁勳警告，美國仍有可能在AI競賽中輸給中國，保持美國在技術的領先地位需要「技巧」，需要平衡，也需要長遠的思考。

黃仁勳表示，在美國總統川普（Donald Trump）準備在本週與中國國家主席習近平會面之際，輝達正處於「尷尬的境地」。黃仁勳讚揚川普的必勝決心，但也呼籲謹慎與中國接觸，因為中國擁有龐大的軟體開發者群體，且技術實力不斷增強。

川普和習近平預計將在這次會晤期間達成協議，以緩解世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢，談到這些談判，黃仁勳稱他「不知道」川習兩人是否會討論GPU議題，謹慎地將談判留給了川普，但也鼓勵美國領袖對AI策略進行更長遠的思考。

黃仁勳提到，儘管中國一直向他保證希望成為一個開放市場，但北京官員也持續敦促企業避免使用美國政府允許在中國銷售的AI晶片。黃仁勳表示，中國需要決定他們是要繼續開放還是有選擇性的開放。黃仁勳先前曾透露，輝達在中國的市佔率已從巔峰時期的95％跌至0。

被問到本週訪問南韓期間是否會與習近平會面時，黃仁勳則拒絕回答。

黃仁勳稱，川普誓言贏得全球AI競賽，這正是美國所需要的，他與川普的對話重點是將製造業帶回美國，並增強美國經濟。不過，黃仁勳也補充，如果美國不歡迎那些為科技產業做出貢獻的移民，那麼美國在AI領域就可能落後。黃仁勳重申了對拜登政府時期出口限制的批評，這些限制迫使一些人員在中國科技平台進行開發。

在上週舉行的中國共產黨中央政治局會議上，中共領導人強調應加強技術領域的自主研發，特別是在半導體和AI領域。黃仁勳表示，中企希望使用輝達的產品，以及美國的技術，因為他們是最好的。中國的產業希望盡可能提高生產力，而美國的技術是最好的，不僅是最好的，同時也是最實惠的。

