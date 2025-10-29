便宜房租太划算 ! 設計師搬到鄉下 卻被「隱性義務」嚇到逃回都市

「2萬日圓房租，太划算」讓東京1名設計師決定搬到鄉下生活，但入住1年後卻後悔了，最後搬回市區。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕對於居住在都市感到生活壓力，而想搬到鄉下過生活的人其實不少。只是，一旦真的移居，卻可能面臨意想不到的狀況。據報導，日本東京有位設計師，因城市的高昂生活成本，決定搬到關東某山區的一棟便宜老屋居住，每月租金只要2萬日圓（約新台幣4021元），感覺非常划算，但入住了一年後卻逃離生活。

日媒指出，東京1名40多歲的設計師川村，因為新冠疫情期間的遠距工作機會減少，導致收入不穩，加上東京高昂的生活成本，決定搬到關東某山區的一棟老屋。但入住後發現令他崩潰。

請繼續往下閱讀...

他透過政府的「空屋銀行」制度，找到一間屋齡40年的獨棟老宅，每月租金僅2萬日圓。雖然屋內陳舊，但水電翻修完備、網路暢通，還能領取地方政府提供的移居補助，看似是理想的重啟人生選項。

然而，他搬家後僅幾個月，理想生活卻逐漸崩塌。

川村指出，入住的地區白天幾乎沒人影，而夜裡也一片漆黑。原本以為這樣的安靜很療癒，沒想到反而讓我失眠。此外，鄰居雖然友善，但彼此關係還是僅打個招呼。如果外出購買日用品得開車半小時。

但他沒有想到還得參加當地的清掃、祭典、消防團等「隱性義務」。川村直言，大家都以為鄉下生活是無所事事、悠閒自在，但其實不是，得是一個「必須有角色存在」，否則會被當地鄰居排除。

日媒指出，川村受惠於「空屋銀行」與「移居支援金」制度，降低了搬遷成本。但他卻發現，能不能長期留下來，取決於能否融入當地社群。沒有地緣、沒有人脈，即使經濟上輕鬆，也容易陷入孤立。

川村表示，後來才明白，他更適合「用錢換取距離」的都市生活。雖然鄉下的花費少，但人與人的距離太近，對我這種性格的人來說反而壓力大」。1年後，他重新回到都市近郊從事遠端工作。

對許多嚮往「逃離都市」的人來說，地方移居確實能節省成本、改善節奏，但背後也潛藏著不易察覺的代價，包括人際關係的密度、生活習慣的磨合，以及心理上的孤獨感。

專家指出，真正的考驗，不在租金多低，而在能否在「他人的時間與空間裡」找到屬於自己的位置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法