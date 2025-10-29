別再當盤子！好市多11種商品「品質差又貴」衛生紙、牛排上榜

好市多11種商品「品質差又貴」，衛生紙、牛排上榜。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕衛生紙、牛排上榜！好市多（Costco）退貨政策非常慷慨，當顧客發現大量商品品質不佳或購買了品質有變的商品時，這項政策非常實用，根據社群媒體上的討論和評論，蘋果、貝果、紙巾等11種商品，會員點評品質不佳又貴，惡評如潮。

外媒報導，好市多會員總是在網路上討論他們的發現，誇讚他們喜歡的商品，也抱怨那些讓他們失望的商品，以下11種被評為印象不佳的商品。

1、宇宙脆蘋果（Cosmic Crisp Apples）

一些購物者對宇宙脆蘋果的價格和品質不滿意。1位顧客說：“宇宙脆蘋果比當地雜貨店的價格高出30%。”另1位購物者表示：我對這些蘋果和橘子一直很不滿，通常很少有橘子腐爛的。我只在hmart和樂天買蔬菜和水果。

2、好市多牛排

顧客抱怨說，Costco 的牛排比其他商店貴。 會員們說：「而且他們切的牛排太厚了，但又不至於厚到需要重新切。」、「我們買的牛肉已經壞了好幾次了！現在不行了。」、「他們的肋眼牛排，價格不便宜，而且大理石花紋的肉塊是你能買到的最少的」。

3、好市多西瓜

據會員反映，Costco 西瓜的品質參差不齊。1位顧客說：今年 Costco 的西瓜讓我很失望，比我家附近的雜貨店還貴。

4、軟性飲料

不只1位顧客提到，Costco 的軟性飲料價格無法與當地雜貨店競爭。雜貨店總是大減價、 Costco的汽水從來都不便宜。

5、新鮮酪梨

顧客表示，Costco 的酪梨品質不穩定。 會員說：「Whole Foods 的酪梨價格通常相同甚至更低，但品質總是更好（而且你不用買一整袋）。」6、英國黃瓜

1位顧客說：「3根英國黃瓜6.99美元，比Trader Joe's還貴，而且還得買一捆。」另1位顧客評論道：在當地商店，每根只要1美元。

7、衛生紙

有些顧客認為科克蘭簽名牌衛生紙的品質變差了，1位顧客說：“幾年前，疫情期間衛生紙大搶購，質量就下降了很多，之後就再也沒有回升過。8、Kirkland Signature 高級紙巾

有顧客抱怨，Kirkland Signature 高級紙巾也變了。1位會員說： 「在我看來，他們以前的紙巾和Bounty差不多。最近這批紙巾的外觀、手感和使用效果都和Sparkle一樣好，這意味著除非他們做出改變，否則我只能回去用Bounty了。」另1位顧客說：「捲筒也變薄了，數量也減少了。」

9、科克蘭簽名蘭姆酒

顧客說，科克蘭簽名蘭姆酒不值這個價錢。 「我女朋友昨晚買了新的。聞起來和嘗起來都像是加了太多人工香草精。我非常失望。」

10、Costco 貝果

Costco 顧客說，烘焙坊的貝果現在不行了。有人評論道：「它們以前不錯，但不久前就變了，所以在我看來，它們更像麵包而不是貝果。」

11、Kirkland Signature 洗碗機清潔劑包

一些消費者表示，Kirkland Signature Platinum Performance UltraShine 洗碗機清潔劑包太難用了。 「別用他們的洗碗機洗滌劑塊。簡直是垃圾，」其中1位消費者說。 「完全同意 Kirkland 洗碗機洗滌劑包的評價，」另1位消費者評論道。

