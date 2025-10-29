擁1000萬現金風光退休！卻被妻「1句話」人生慘被翻轉

60歲日男擁1000萬現金風光退休，卻被妻1句我們離婚吧，人生慘被翻轉。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金加存款，資產達5000萬日圓（約新台幣1000萬）的60歲男子三浦浩（化名），在同仁敬獻鮮花和送別的掌聲中風光退休，然而一進家口，被卻妻子“我們離婚吧”驚嚇說不出話，且桌上也放好在妻子早已辦理好離婚文件、財產分割文件，不僅讓他退休幸福感瞬間破滅，退休金與資產也直接少了一半，讓晚年陷入孤獨、經濟壓力以及對健康和照顧的擔憂也變成了現實。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，三浦浩大學畢業後，進入1家大公司工作，他在同1家公司工作了近40年，最後升職為部門經理。退休時，他領取了2500萬日圓（約新台幣500萬）的退休金，以及1500萬日圓（約新台幣300萬）的固定繳款養老金累積資產，加上他平時的存款和股票，總資產達到5000萬日圓，並且已經透過再就業制度在1家合作公司，找到了1份年薪400萬日圓（約新台幣80萬）的工作。

請繼續往下閱讀...

他堅信，這能確保他的退休生活，因此，心裡並計畫著，退休後，要和妻子一起去泡溫泉，稍微奢侈一下，吃頓飯也不錯。

因此，退休當天，三浦在同事們的敬獻鮮花和送別的掌聲中離開了公司，在回家的路上，他回顧了自己的人生，然而，那一晚，那種幸福的感覺卻瞬間破滅了。

回到家，走進客廳，三浦注意到了與平常截然不同的氛圍。妻子顯得異常清爽平靜，向他打招呼道：“歡迎回家。多年來，謝謝你的辛勤付出。我想馬上和你談談。”

我們剛坐在餐桌上，妻子就說：“我們離婚吧。”

三浦先生被突如其來的情況驚得說不出話來。他的辦公桌上擺放著離婚文件、律師的名片，還有1份財產分割的備忘錄。妻子已經開始辦理離婚手續，一切準備就緒，只等著離婚。

妻子說，「你不是個壞丈夫，但我覺得做你的妻子沒有任何意義。我本來想忍到60歲，結果我已經忍了很久了。」

沒有憤怒，沒有淚水，只有隨著歲月流逝而冷卻的心，三浦原本以為他們一家人相處得很好，然而，他們的生活缺乏交流，在育兒問題上發生分歧時，他們會各自堅持己見，價值觀也大相徑庭……這些「積怨已久的感情」在妻子心中不斷積累，終於走到了今天。

法律上，婚後所得的資產被視為“共同財產”，原則上應均分，因此，最終妻子分得了2500萬日圓的財產。

雖然三浦還有房貸要還，但他承諾工作到65歲，而且從65歲起每月還能領取15萬日圓的退休金，由於已到了再婚希望渺茫的年紀，而晚年可能充滿孤獨、經濟壓力以及對健康和照顧的擔憂，這景象突然間變成了現實。

他內心深處湧起一股空虛感，不禁自問：「我這麼努力到底是為了什麼？」40年的不懈奮鬥之後，等待他的不是安穩，而是孤獨。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法