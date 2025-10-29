Blackwell訂單爆衝5000億美元！黃仁勳爆川普要求他做的第1件事

黃仁勳爆「川普總統要求我做的第1件事就是讓製造業回歸」，圖為今年5月黃仁勳前往白宮會見川普的畫面。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）AI晶片Blackwell目前正在亞利桑那州生產，執行長黃仁勳表示，「川普總統要求我做的第1件事就是讓製造業回歸」，由於市場對GPU 的需求旺盛，預計Blackwell晶片和明 Rubin晶片加起來的GPU銷售額將達到5000億美元（約新台幣15.35兆）。

CNBC報導，黃仁勳週二在GTC 會議上表示，公司最快的AI晶片 Blackwell圖形處理單元現已在亞利桑那州全面投入生產。

此前，Nvidia最快的GPU僅在台灣生產。

黃仁勳表示，川普總統9個月前就要求他將製造業帶回美國。

他說:「川普總統要求我做的第1件事就是讓製造業回歸」， “讓製造業回歸，因為這對國家安全至關重要。讓製造業回歸，因為我們想要就業。我們想要經濟的這一部分。”

Nvidia在一段影片中表示，基於 Blackwell 的系統現在也將在美國組裝。

黃仁勳進一步指出，輝達GPU的需求仍然旺盛，過去4季 Blackwell GPU 的出貨量已達600 萬台。他補充，Nvidia預計Blackwell晶片和明年Rubin 晶片加起來的GPU銷售額將達到5000億美元。

