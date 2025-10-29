43歲獨生女不想上班！7旬夫妻不敢趕她 陷「8050」悲歌

高齡父母與尚未在經濟上自立的子女長期同住，這樣的關係一旦持續太久，最終可能導致無解的僵局。示意圖，（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕金錢原本應讓家人生活更富足，但若使用方式錯誤，反而會破壞親子關係、削弱孩子的獨立心。高齡父母與尚未在經濟上自立的子女長期同住，這樣的關係一旦持續太久，最終可能導致無解的僵局。日本一對7旬夫婦就遇到了這種狀況，他們的獨生女已經43歲卻沒有工作，整天住在家裡，令他們夫婦相當無奈又痛心。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導案例，住在千葉縣的78歲老翁川端文雄（化名）和75歲的妻子和子（化名）都已經退休，他們和43歲的獨生女真奈美（化名）一同生活。真奈美大學畢業後，求職活動不順，之後轉而以打工維生。數年後，她連打工也辭掉，從此幾乎以「專職主婦」的狀態，長年留在家裡生活。

夫婦倆表示：「女兒一直待在家裡，從來沒有正式就業過。」、「我們一直在負擔她的生活開銷。她本人應該沒有惡意……但老實說，我們真的到了極限。」

夫婦倆憂心地說：「以前女兒有點憂鬱傾向，出門對她來說都很痛苦，所以我們也無法勉強她去工作。但現在她已經40多歲了……我們也只靠年金過活。照這樣下去，恐怕整個家庭都會陷入僵局。」

夫婦倆的家庭收入主要來自退休年金，兩人合計每月約26萬日圓（約5.33萬元新台幣）。雖然房子已經完全繳清貸款，但固定資產稅、醫療費、食物費、水電費等支出卻年年增加。

「女兒的手機費、保險、衣服費，有時甚至連化妝品的費用都要我們出。雖然每筆金額看似不多，但加起來每個月差不多要花上10萬日圓（約2.05萬元新台幣）。」

他們也曾對女兒說過「希望妳能去工作」，但真奈美卻抱怨這年紀找不到適合的工作，就算去就業服務中心也是登記就沒有後續了，夫妻倆漸漸也不再說什麼了。

夫婦倆說：「現在要我們對女兒說『搬出去』，真的說不出口。但我們感覺到，自己的老後生活正一點一滴被『為了女兒』而消耗……夫妻之間也逐漸感到疲憊。」

報導提到，這正是近年日本社會關注的「8050問題」的典型案例，也就是80多歲的父母仍在養活50歲左右的子女。若父母長期以年金支撐子女生活，最終可能出現父母需要被照顧、子女又無法自立的「雙重負擔」情況，進而導致家庭整體崩潰的風險。

和子說道：「我一直以為家人就是要互相扶持的。但怎麼幫都看不到盡頭。也許，這真的是我們家族的結局吧。」

報導認為，父母扶養子女並不是錯事，但若這樣的扶養過於長久，反而可能剝奪子女自立的機會。

