輝達砸307億入股！諾基亞股價飆22％

2025/10/29 07:52

輝達砸307億入股！諾基亞股價飆22%（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）入股諾基亞（Nokia）股價飆逾22%，CNBC報導，諾基亞週二宣布輝達將購買值10億美元（約新台幣307億）諾基亞新股，受此激勵，股價盤後飆逾22%，而輝達執行長黃仁勳除了感謝諾基亞幫助美國將電信技術帶回美國，並表示，輝達正在為5G和6G基地台打造晶片，而諾基亞將使用1款名為 Nvidia ARC 的新產品。

報導指出，諾基亞將發行超過1.66億股新股，並將利用所得款項為其人工智慧計畫和其他一般公司用途提供資金。

兩家公司也達成了策略合作夥伴關係，共同開發下一代6G蜂窩技術。諾基亞表示，將調整其5G和6G軟體，使其能夠在輝達的晶片上運行，並將在人工智慧網路技術方面展開合作。

諾基亞表示，輝達將考慮將其技術納入未來的人工智慧基礎設施計畫。

黃仁勳週二表示，輝達將與芬蘭諾基亞合作，共同生產電信設備。據他估計，電信業的價值高達3兆美元。作為合作的一部分，輝達將入股諾基亞10億美元股份。

黃仁勳表示，輝達正在為5G和6G基地台打造晶片，因為基於美國技術的無線網路非常重要。

黃仁勳在致詞中對諾基亞執行長霍塔德表示：“感謝您幫助美國將電信技術帶回美國。”

該協議對西方政策制定者來說是一個吸引力，他們長期以來一直擔心中國華為的技術在全球蜂窩網路中的使用量。

「我們的基礎通訊架構建立在外國技術之上，」黃仁勳說。 “這種情況必須停止，而且我們有機會做到這一點，尤其是在這個基礎平台轉型期間。”

諾基亞將在其未來的基地台中使用輝達晶片。基地台是用於分配蜂窩訊號的昂貴計算機。市場領導者華為於2018年在美國被有效禁止，諾基亞和愛立信成為美國網路的主要設備供應商。

黃仁勳表示，諾基亞將使用1款名為 Nvidia ARC 的新產品，該產品整合了其 Grace GPU、Blackwell GPU 以及該公司的網路零件。黃仁勳表示，透過下一代 6G 網路提供的人工智慧可以幫助操作機器人並提供更準確的天氣預報。

