美股收盤》輝達飆漲近5％、市值近5兆美元 台積電ADR漲1.10％

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）熱潮助攻AI晶片大廠輝達（NVIDIA）等科技股走高，輝達市值逼近5兆美元，美國華爾街股市28日4大指數全收紅。

綜合媒體報導，輝達執行長黃仁勳28日宣布，將與美國能源部攜手建造7台AI超級電腦，並表示該公司的AI晶片訂單已達5000億美元。

此外，輝達也宣布將投資10億美元入股諾基亞、取得約2.9%的股權，雙方將合作發展以輝達晶片為核心的AI網路技術。輝達28日收盤大漲近5%，收在每股201.03美元，市值逼近5兆。

微軟上漲近2％，蘋果微漲0.07％，微軟與蘋果市值均突破4兆美元，蘋果預計將在本週公布財報。台積電ADR上漲1.10%，收在301.53美元。

道瓊工業指數上漲161.78點或0.34%，收47706.37點。

標普500指數上揚15.73點或0.23%，收在6890.89點。

那斯達克指數挺升190.04點或0.80%，收23827.50點。

費城半導體指數小漲26.73點或0.37%，收7194.71點。

