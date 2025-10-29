劉揚偉出席輝達GTC大會　透露鴻海在美打造AI設施

〔中央社〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今天表示，人工智慧（AI）應用正帶動工業5.0時代來臨，AI密集（AI-intensive）的製造業正形成，鴻海正在美國俄亥俄州、德州、威斯康辛州、以及加州等地，積極布局AI相關工廠設施和AI應用。

輝達（NVIDIA）在美國華府舉辦GTC DC技術大會，美國時間28日上午登場，這是輝達首次在華府舉辦GTC技術大會，劉揚偉親自出席，受邀參加會前節目（pre-game），分享AI應用在機器人和智慧製造的趨勢。

劉揚偉表示，鴻海已是自動化密集導向的企業，集團在美國俄亥俄州、德州、威斯康辛州、以及加州等地，積極布局AI相關工廠與設施，藉此提供算力訓練製造業AI應用。

劉揚偉指出，根據鴻海集團自身的經驗，AI智慧用在製造業可分為三種等級，第一等級是簡單且固定的操作，第二等級是簡單但可彈性的操作，第三等級是複雜且可彈性的操作，這些應用在製造業的AI智慧技術，需要大量的運算能力進行訓練，這也是鴻海集團積極在美國打造AI設施，以支援美國製造業所需AI應用的算力。

劉揚偉指出，AI應用正帶動工業5.0時代來臨，AI密集的製造業正在逐漸形成。他表示，美國政府對新技術態度開放，積極支持新技術發展。（編輯：洪(啟)原）1141029

