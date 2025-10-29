金管會專案檢查 合庫保代業務被揪出2缺失遭罰80萬

金管會專案檢查，合庫保代業務被揪出2缺失，遭罰80萬（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕公股兼營保代業務被金管會開罰了。金管會對合庫銀行兼營的「保險代理人」業務辦理專案檢查，總計有兩項缺失，包括「未建立異常招攬態樣管理機制」，以及「未確實確認理財講座活動內容妥適性及辦理真實性」等，因此，遭金管會開罰80萬元。

金管會表示，合庫銀行的保代公司照會涉異常招攬案件，有未建立異常招攬態樣管理機制之情事，如：保險公司照會「要保人法定代理人表示當初去存錢，不知道投保保單」、「保戶表示只是存定存，非購買保險商品」或「要保人表示收到保單後發現和服務人員一開始提供的試算表第2年就回本不一樣」等，但合庫保代未進一步瞭解招攬過程及加強管理，以防範業務員未充分說明金融商品之重要內容之情事。

請繼續往下閱讀...

金管會指出，合庫保代公司辦理理財講座，有未確實確認理財講座活動內容妥適性及辦理真實性之違規情事，與保險法第165條第3項授權訂定之「保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法」第7條第1項第5款規定不符，依保險法規定，核處30萬元罰鍰。

其次，合庫保代對於保險公司照會涉異常招攬案件，有未建立異常招攬態樣管理機制之情事，金管會表示，違規事實明確，與保險法第165條第3項授權訂定之「保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法」授權訂定之「保險代理人管理規則」第49條第24款規定不符，依保險法第167條之3規定，核處50萬元罰鍰。

這兩項缺失合計共裁罰80萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法