2026年全球最安全國家是它 從14名竄升榜首 前15名中亞洲只有這1國

荷蘭被伯克夏·哈撒韋旅行保護公司（Berkshire Hathaway Travel Protection）評為2026年全球最安全的國家。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕在計劃出國旅行時，安全往往是首要考慮的問題。雖然旅遊常識總是至關重要的關鍵，但有些國家的確是比其他國家更安全。荷蘭被旅遊保險公司伯克夏·哈撒韋旅行保護公司（Berkshire Hathaway Travel Protection）評為2026年全球最安全的國家。而前15位排名國中，亞洲只有日本上榜（第9名）。

荷蘭因其「愛好和平」的理念、極高的衛生措施和整體安全評分，以及對女性旅行者和有色人種旅行者的安全評分而備受讚譽。該國在2024年排名第14位，今年則大舉躍居至榜首。

請繼續往下閱讀...

伯克夏·哈撒韋公司一位發言人告訴《旅遊+休閒》，「我們看到旅行者對『安全』的定義正在轉變」；「現在，人們不再僅僅關注犯罪率，還開始考慮醫療保健、氣候穩定性和包容性。受訪者認為，荷蘭在所有這些方面都表現出色，因此它在2026年即將到來之際，對旅行者產生瞭如此強烈的共鳴。」

說到荷蘭的危險，主要的危險來自阿姆斯特丹等荷蘭城市中大量快速行駛的自行車，這會讓那些沒有注意的人在過馬路時變得非常危險。

荷蘭取代了去年全球最安全國家第一名的冰島（今年下滑至第4名）。據這家旅遊保險公司稱，儘管荷蘭可能未能在2025年的榜單上名列前茅，但它仍被認為是世界上最和平的國家。冰島最大的危險是火山爆發，因為「熔岩流經常影響環繞該國的一條主要道路」。

今年排名第2的是澳洲，在健康措施和反恐安全方面均名列前茅。

奧地利排名第3（去年甚至沒有進入榜單），加拿大排名第5。

為了確定排名，伯克夏·哈撒韋公司對1800多名美國旅行者進行了調查，了解他們過去五年的旅行經歷，並要求受訪者根據安全程度對他們訪問過的國家進行排名。此外，該公司還收集了各種因素的數據，包括恐怖主義、惡劣天氣、健康問題以及弱勢群體的安全問題。

排名第6至第10名的國家依序為紐西蘭、阿拉伯聯合大公國、瑞士、日本和愛爾蘭，第11至第15名分別是比利時、葡萄牙、法國、英國和丹麥。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法