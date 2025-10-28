舉台灣支持台積電為例 英特爾CEO要拚全力投入晶圓代工

英特爾執行長陳立武表示，「如果你看看台積電和特許半導體，你會發現政府是這些國家的股東……這對供應鏈的彈性非常重要。」（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕針對美國川普政府持有英特爾股票，英特爾執行長陳立武聲稱這是確保這家美國晶片製造商能夠與台灣台積電競爭的必要舉措。他說這與台灣支持台積電、或韓國支持三星等公司的方式類似。

陳立武最近在沙烏地阿拉伯的未來投資倡議會議上發表講話，他讚賞川普在推動英特爾營運方面給予的支持。陳立武也詳細介紹了他與川普政府的會晤，這次會晤促成了他獲得10%的股份。他也講述了他與川普會面的具體細節，並聲稱他計劃「讓英特爾再次偉大」。

陳立武重點介紹他在Cadence任職期間的經歷，以及他如何為股東帶來「100倍回報」。顯然，川普對此感到驚訝，這最終促使美國政府入股了該公司。

陳立武表示，「如果你看看台積電和特許半導體，你會發現政府是這些國家的股東……這對供應鏈的彈性非常重要。」

如今，陳立武決心透過兩大策略帶領公司重回輝煌：投資「實體AI」和「代理AI」等細分領域的AI領域，並全力投入晶圓代工部門。

英特爾領導階層對公司最近的舉措如此樂觀，而且似乎在陳的領導下，藍色團隊有望做出重大改變，這些改變可能有助於公司重現輝煌。

