玉山金、三商壽未公告併購案 金管會要追查最重可罰5百萬

針對未依規定公告重大併購案，金管會要追查瞭解，最重可罰5百萬。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金併購三商美邦人壽爆出爭議，金管會要追查！由於本周一開盤前，被外界視為「新郎」的玉山金及「新娘」三商壽都未公告交易相關訊息，一直拖到10月27日夜間及28日上午，才對外告知此事件；金管會證期局強調，在發布重大訊息規範上，若涉及爭議性事項，證交所就會進行查證，如果應該要發布重訊，卻沒依規定辦理，可處以5萬至500萬元。

就三方回應來看，首先，玉山金27日晚間發布重訊指出，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，對外界傳聞不予評論。

請繼續往下閱讀...

其次，三商壽也於今天上午公告，有關外界媒體傳聞，不予評論，相關訊息，應於董事會決議後依公司程序及相關法令發佈之重大訊息為準；再者，中信金則公告決議投資的投標案已結束，對公司業務無影響。

公開透明、即時訊息，對證券市場極為重要，特別是金融機構有重大合併議題。針對外界高度關注的玉山金併購三商壽案，身為主管機關的金管會坦言，截至10月28日為止，銀行局並沒收到玉山金的申請，保險局也證實未收到三商壽申請。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，根據「證交所對有價證券上市公司查證暨公開處理程序第4條」規定，上市公司若有五十一種狀況就必須發布重大訊息；董事會如果決定合併、分割、股份受讓，或董事會決議對股東權益、證券價格有影響，在事實發生日起次一營業日交易時間開始2小時前，發布重大訊息。

其次，外界也質疑，玉山金為何可以遲至27日晚間才發布重大訊息，不僅被砲轟「慢半拍」，而且，重訊只是澄清傳聞，並未進一步發布或說明任何轉投資案內容，讓投資人搞不清楚狀況，尤其，玉山金昨日更是受到衝擊而大跌。

黃厚銘表示，就通案來說，是否構成發布重訊的條件，是由上市公司本來判斷，為避免影響股價以及投資人權益，證期局已經督導玉山金在日前發布重訊澄清；如果個案有爭議，證交所也會進行查核。

證期局指出，依規定可函請改善或處以新台幣3萬元違約金；若最近1年內累計課處次數達2次以上或個案情節出於故意或重大缺失、或對股東權益或證券價格具重大影響者，可處5萬元到500萬元的違約金。

證期局表示，上市公司違反有關重大訊息規定者，證交所得函請改善或處以新台幣3萬元之違約金，但其於最近一年內累計課處次數達二次以上、個案節出於故意或重大缺失、或對股東權益或證券價格具重大影響者，得處以5萬元至500萬元之違約金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法