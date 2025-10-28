合併後信用結構可能轉弱 中華信評：台新人壽長期評等展望「負向」

標普全球評級台灣子公司中華信評。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新人壽與新光人壽預計於2026年1月1日完成合併，其中台新人壽將作為存續實體，並更名為新光人壽。標普全球評級台灣子公司中華信評預期，台新人壽與新光人壽合併後，其競爭地位將有所提升。但中華信評今給予台新人壽長期評等的評等展望為「負向」，反映台新金控在與財務實力較弱的新光金控合併後可能持續轉弱的合併信用結構。

中華信評今天確認台新人壽的財務實力評等與發行體信用評等均為「twAA-」，評等理由主要是認為台新人壽與新光人壽合併後，其競爭地位將有所提升。

中華信評指出，兩家壽險公司合併後的市場排名與市場地位將較合併前的台新人壽有所提升。以總資產計算，合併後的實體在國內壽險市場中的占比可望達到10%以上，且中華信評認為合併後的公司在未來1至2年內應可憑藉其穩固的企業基礎、可靠的銷售團隊以及集團旗下的管道，維持強健的市場地位。

且中華信評認為，新光人壽的個別基礎信用結構與台新人壽相同，預期在合併後，由於新光人壽在公司股權中的占比將達到逾90%，因此新光人壽將在兩家保險公司的合併信用結構中占據主導地位。

中華信評也認為，合併後的新實體仍將為台新新光金控集團旗下的核心成員，且在面臨壓力的情況下應可獲得該金控集團在資源方面必要的支持。

中華信評評估，未來兩年合併後新光人壽實體的財務風險結構仍將維持在普通等級，這項評估結果主要考量，以標普全球評級保險業風險資本模型架構來看，合併後實體的資本緩衝空間在信賴水準為99.5%的壓力情境下相當薄弱，且在2026年保險業採用新的會計準則後，財務認列變動可能將衍生相關不確定性。

此外，中華信評指出，合併後新光人壽的資金來源結構仍可能較易受到獲利波動與財務負債增加的影響。不過，中華信評認為，合併後的未償還借款相對於總資產的占比極低，未來兩年新光人壽應可償還其財務負債，且集團母公司台新新光金控集團也有意願與能力支持其壽險子公司償還其財務負債。

中華信評給予台新人壽「負向」的評等展望，主要是認為，台新金控與財務實力較弱的新光金控整合後，其合併後的集團信用結構在未來兩年有轉弱之虞。

未來，如果中華信評認為，台新新光金控的信用結構在合併後有所轉弱，則可能會調降台新人壽的評等；若中華信評評估認為，台新新光金控在合併後得以維持其合併信用結構，同時有效管理合併後壽險子公司的大規模整合與資本需求，則中華信評可能會將台新人壽的評等展望調回「穩定」。

