性騷案 中華電信：絕無吃案 依法嚴正、謹慎處理

中華電信指出，性騷案絕無吃案，會依法嚴正、謹慎處理。

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信尾牙發生一名員工受到科長權勢性騷，遭強吻與熊抱一事，台北市議員林珍羽今（28）日在民政部門質詢時指出，中華電信公司根本吃案，甚至要求受害者去上性平教育課，受害者忍無可忍才向勞動局申請案件調查，勞動局卻拖到下個月才會召開性平會。他並直批，北市府簡直成為「包庇性騷變態的溫床！」

對此，中華電信指出，針對所發生的性騷擾事件，中華電信在案發時，已依據《性別平等工作法》及相關法令規定，啟動調查程序，除全程依循法定流程辦理外，為保障所有工作同仁的工作安全與性別平等之職場環境，秉持零容忍態度，依法嚴正、謹慎處理此申訴案。

中華電信指出，在本案申訴人提申訴後，第一時間即成立調查小組，並依規定查察事件發生的過程，惟基於法律所規定之保密義務，未能對外揭露調查的相關細節。但中華電信除亦依內部作業要點給予被申訴人適合之懲處外，並將其調離原工作場所，藉以隔離雙方之接觸，確保申訴人的權益。

中華電信指出，深知建立安全、尊重與平等的職場文化不僅是企業責任，更是公司治理重要的一環，責無旁貸。未來，將持續強化員工教育訓練與建立完整制度，杜絕類似事件再次發生，打造一個值得信賴與尊重的性別平等之工作環境。

