到泰國遊客注意了！政府要求穿著要得體、色調要柔和

深受愛戴的泰國太后93歲詩麗吉去世，泰國開始為期一年的哀悼，一般民眾被要求哀悼90天，並穿著黑色、低調或中性色調的服裝。遊客也被要求穿著柔和的顏色以示尊重。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕前往泰國的外國遊客要注意了，由於上週五深受愛戴的泰國太后93歲詩麗吉去世，泰國開始為期一年的哀悼，遊客可能需要改變旅行計劃，或者到泰國時被要求須注意穿著。

泰國總理阿努廷下令，泰國所有政府機關、國營企業和教育機構自10月25日起降半旗30天。

泰國民眾也將受到嚴格管控，包括公務員和國營員工必須穿著黑色衣服，並遵守為期一年的哀悼期。一般民眾則被要求哀悼90天，並穿著黑色、低調或中性色調的服裝。

請繼續往下閱讀...

遊客也被要求穿著柔和的顏色以示尊重，特別是在參觀公共場所、寺廟或政府大樓時。

泰國旅遊局表示，該國仍然開放並全面運作，包括所有旅遊景點、交通服務、餐廳、商店和活動，儘管遊客可能會注意到一些變化。

政府通知稱：鼓勵公共活動、娛樂活動和商業運營酌情調整形式，以反映全國哀悼氣氛，節日和慶祝活動將推遲，直至另行通知。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法