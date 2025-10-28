普發1萬當作投資起手式 國泰投信推這3檔ETF

國泰投信建議，善用普發1萬元作為投資起手式。（資料照，國泰投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕普發1萬元要來了！11月5日起開放登記，最快11月12日入帳。國泰投信建議，善用這筆資金作為投資起手式，尤其全球景氣穩步復甦，台股今年表現亮眼，想跟上市場節奏，可考慮股價相對親民的市值型ETF「國泰台灣領袖50」（00922）、風靡日本市場的科技型ETF「國泰台灣科技龍頭」（00881）或受益人超過百萬的國泰永續高股息（00878）。

國泰投信ETF研究團隊指出，台股今年從2萬2000點上漲到最高超過2萬8000點，台股開戶數、台股ETF受益人數同創新高。

國泰投信表示，以00922為例，成分股網羅具備成長潛力的台灣大市值企業，指數的篩選規則結合市值規模與獲利能力，聚焦具代表性與競爭力的優質公司，包括台積電、鴻海、聯發科、台達電、富邦金、緯穎、廣達等，今年以來規模強勢成長，迅速上升成為市值型ETF規模前3大，目前親民的股價僅約25元，適合以小額資金逐步累積部位。

00881基金經理人蘇鼎宇表示，比起市值型ETF，00881更精準對焦在台股AI供應鏈，基金3個月、6個月及1年報酬分別是24.42%、39.58%、32.30%，在一般型ETF中名列前茅，近1年報酬更是位居冠軍。

他指出，截至10月23日，00881已拉升台積電權重至41.47%，AI概念股占比超過9成，展望全球市場，本週輝達GTC大會登場，由執行長黃仁勳親自領軍，可望再創一波市場話題。

00878基金經理人江宇騰則提醒，全台ETF已經超過300多檔，投資人應考量自身需求規劃不同類型ETF的資產配置，除了布局科技型或市值型ETF追成長之外，著重高息股的00878被百萬人納入清單，主因是掛牌5年來歷經市場多空，產業配置足夠分散。

他分析，00878持有逾3成的金融股，當市場不確定性升溫，能幫助基金降低波動度，但又有AI類股可做為成長力道。適合享退族，或初入職場對金融市場仍不熟稔的小資族，都可透過00878季配息的機制，規劃自身理財需求。

