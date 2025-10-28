亞馬遜宣佈裁減1.4萬白領員工 未來1年持續裁員

亞馬遜宣佈裁員1.4萬人。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國電商巨頭亞馬遜28日宣佈，為了進行重大改組，擴大對人工智慧（AI）領域的投資，將裁員1.4萬名企業員工，約佔其全球35萬名白領員工4%。

亞馬遜人力資源體驗與技術高級副總裁加萊蒂（Beth Galetti）發文說，此次裁員旨在精簡公司架構、減少官僚主義，尋求投資「我們最大的賭注」，包括生成式AI。

華爾街日報報導，加萊蒂指出，「有些人可能會問，在公司業績良好的情況下，我們為什麼要裁員？我們需要記住的是，世界正在迅速變化。這一代AI是自網路以來我們所見過的最具變革性的技術，它正使企業能夠以前所未有的速度進行創新（無論是在現有細分市場還是在全新的市場）。」

她說，「我們確信，必須更精簡組織架構、更少層級、更大自主性，為我們的客戶與業務盡可能快速的行動起來」。

路透27日引述消息來源披露，亞馬遜將裁員3萬名企業員工，約佔該公司白領員工10％，創亞馬遜史上最大規模裁員。亞馬遜是美國第2大民營雇主，至今年6月底，其全球員工逾154萬人，該數據主要為倉儲員工。

亞馬遜指出，儘管計畫在「關鍵戰略領域」持續招聘員工，但未來1年仍將進一步裁員。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）6月表示，由於公司擁抱生成式AI，因此員工數量將進一步縮減。他告訴員工，AI擴大的使用，將使某些工作不再有存在必要，而生成式AI是千載難逢的技術變革，已改變亞馬遜如何與消費者及其他企業打交道，以及公司發展業務的方式。

賈西2021年接替貝佐斯職掌亞馬遜以來，一直推動裁員計畫，2022至2023年間，亞馬遜裁員2.7萬人。此後，裁員仍持續進行，儘管規模縮小。

賈西指出，「隨著我們推出更多的生成式AI與智慧代理，我們的工作方式應會發生改變，雖然很難確切知道隨著時間推移，最終將帶來什麼結果，但我們預計，在未來幾年將減少我們公司的員工總數」。

