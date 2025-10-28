市議員控國票證霸凌案想翻案 國票金：原調查報告缺公信力

台北市議員林亮君。（資料照）

〔記者董冠怡、蔡愷恆／台北報導〕國票證券副董事長陳冠如遭控長期對職員言語羞辱與不當干預業務，台北市議員林亮君表示，國票證券內部調查認定職場不法侵害成立，陳卻濫用國票金控董事職權，要求將本案提報審計委員會，企圖重啟調查，欲藉對職場霸凌沒有規範的證交法令，推翻勞動法規認定的霸凌事實，形同對受害者二度傷害。

對此，台北市勞動局說，已函轉中央依權責釋疑並回復陳情人。

國票金控對此表示，國票證券針對這起事件有展開內部調查，報告送交審計委員會討論時卻沒過關。原因是「職場不法侵害處置小組」成員涉嫌違反利益衝突，報告公信力被質疑。更重要的是，這份調查還沒送到董事會正式討論，所以目前根本沒有「正式認定」的結果。

為釐清前述利害衝突問題，國票證券審計委員會已通過決議，另行組成獨立調查小組針對本案展開專案調查。

林亮君指出，國票證券一名職員因職務獨立性，長期遭陳冠如不當干預與言語羞辱，遂依「職業安全衛生法」透過內部管道申訴，公司邀集外部專家啟動「職場不法侵害處置小組」獨立調查，霸凌事實明確，並決議不法侵害成立。

林亮君提到，然而陳冠如不僅拒絕接受調查結果，還仗著在國票金控的職權，要求將霸凌案提報審計委員會，試圖請關係友好的獨立董事另組調查小組，更以審計委員會介入已調查成立的霸凌案，主導重啟調查，試圖以跟職場霸凌無關的證券法令，去推翻依照勞動法令完成的調查結果，該職員面對極大壓力，更一度求助無門。

她說，證券法不能凌駕職安法，但台北市勞動局卻說不出本案該如何遏止金控公司的行為，讓企業有空間以法律漏洞，明目張膽掩護加害者，倘若此例一開，未來加害者遂用該法律漏洞，恐使金融從業人員的勞工權益將蕩然無存。

勞動局回應，21日接獲民眾陳情，因陳情內容涉及職場不法侵害調查程序及重啟調查的適法性，23日函轉勞動部職業安全衛生署，依權責釋疑並回復陳情人。

林亮君直言，這起爭議不僅揭露企業內部權力失衡，更暴露職場霸凌制度在落實層面的重大漏洞，勞動主管機關應建立明確指引、具體釋疑甚至研議修法，杜絕企業以內部董事會或審計委員會「重啟調查」為名掩護加害者，確保職場不法侵害處理小組的獨立性、權威性不再被踐踏。

