致伸第3季EPS 1.55元 推進3+2成長引擎

〔記者歐宇祥／台北報導〕模組廠致伸（4915）今日公告第三季稅後淨利7.12億元、年減8.8%，每股稅後盈餘（EPS）1.55元，前三季稅後淨利則為21.9億元，每股稅後盈餘4.76元。董事長潘永中表示，致伸將持續以結合聲學與視覺領域形成綜效，並以影像、聲學、互動介面以及機器人技術為致伸未來成長主軸。

致伸今日公告第三季營收159億元、年減0.8%，第三季毛利率達17%，季減0.4個百分點、年減0.1個百分點，稅後淨利7.12億元，每股稅後盈餘1.55元；前三季營收452億元、年增0.5%，前三季毛利率為17.2%，年增0.4個百分點，稅後淨利21.9億元，每股稅後盈餘為4.76元，年增3.9%。

在產品應用別方面，2025年第三季資訊產品比重為47%，智慧生活產品22%和車用/智慧物聯（AIoT）為31%。致伸持續優化產品組合，車用/智慧物聯（AIoT）產品比重逐年攀升，帶動毛利率結構改善，強化公司中長期的成長動能。

潘永中指出，去年接任後，確認了致伸會以「成長」、「永續」為兩大前進方向，並期望發揮影像、聲學、互動介面3大有機，以及機器人、策略投資2大非有機，總共5大成長引擎持續壯大致伸。其中升學將持續聚焦車用、公共安全、機器人等應用，升學聚焦消費與各領域應用，互動介面則是指滑鼠、觸控板等PC領域。

在非有機成長方面，潘永中說明，主力放在機器人領域，將會與晶片、馬達領域專家合作，整合機器人感測技術，並與品牌夥伴合作建立市場生態系。今年也推進了重要的策略性投資，以彌補自製麥克風核心材料、零件技術的短缺。

致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第三季整體營運表現穩健，車用/智慧受惠於AIoT出貨動能增溫及新專案貢獻，年增27.5%， 資訊相關產品表現持穩，雖毛利率略受匯率與產品組合影響，第三季仍維持高毛利表現，展現公司在總經不確定環境下的韌性與穩健經營能力。

展望第四季，致伸指出，全球經濟與地緣政治仍充滿不確定性，致伸將憑藉多元產品布局，強化 AIoT、公共安全及車載應用等高附加價值領域。同時深化多感合一感測融合的技術布局，整合視覺、聽覺與觸覺三大核心感測能力，擴大智慧應用場景，如AI智慧監控及工業檢測，為客戶提供更具智慧化與差異化的整合方案此外，將持續優化生產佈局與供應鏈韌性，泰國廠產能占比將於年底提升至近3成。

