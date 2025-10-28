精測第三季每股獲利8.41元 今年單季新高

精測（6510）今（28）日董事會通過2025年第三季營運成果報告，毛利率達56.3%，季增0.5個百分點、年增3.3個百分點。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠精測（6510）今（28）日董事會通過2025年第三季營運成果報告，毛利率達56.3%，季增0.5個百分點、年增3.3個百分點 ; 稅後淨利達2.76億元 ，季增27.8%、年增158.3%，創今年單季獲利新高，每股稅後盈餘8.41元，今年前三季每股稅後盈餘為21.73元。

精測第三季營收12.42億元，季增2.2%、年增35.5%，主要受惠於高階探針卡的業績成長，應用處理器（AP）外、高效能運算晶片（HPC）的應用產品的貢獻。市場在人工智慧引領之下，快速推動超高速運算與次世代智慧型手機晶片的測試需求，使公司第三季相關測試板顯著提升；AP開始整合人工智慧功能，IC的複雜度進而提升測試的難度及時間，新的測試載板 （Load Board） 及探針卡 （Probe Card） 的產品也需求增加。

精測指出，預期人工智慧與智慧型手機市場的持續發展，公司對2026年營運展望審慎樂觀，預期即使在淡季，整體需求仍穩定。為了深化並加速AI領域的技術突破，董事會這次會議決議成立人工智慧專責單位，未來將加大研發資源與人才投入，為AI 研發注入新動能，期盼在高階晶片測試解決方案上取得更大突破，提升公司在全球測試介面市場的競爭力。

