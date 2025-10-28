這家42人公司員工超猛！人均營收超越Google、Meta、蘋果

成人內容付費訂閱平台OnlyFans執行長凱莉布萊爾 （Keily Blair） 。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕OnlyFans是英國一個成人內容付費訂閱平台，它已經超越Google、Meta和蘋果等全球科技巨頭，成為全球企業中員工人均創造營收最高的公司。該公司僅有42名員工，卻以極少的人員規模創造了巨額收入，彰顯其平台商業模式的獲利能力。

根據金融分析公司Barchart 28日透露，OnlyFans在2024財年的人均員工創造營收為3760萬美元。同期，輝達的人均員工營收為360萬美元，蘋果為240萬美元，Meta為220萬美元，Google為190萬美元。這意味著，只有數十名員工的OnlyFans的效率是擁有數萬名員工的大型科技公司的10倍以上。

OnlyFans由Tim Stokely於2016年在英國倫敦創立，自2021年被Leonid Radvinsky透過Fenix International收購以來，發展迅速。在新冠疫情期間，該平台的用戶數量激增，這得益於尋求替代收入來源的個人創作者的湧入，成人內容目前佔其流量和收入的很大一部分。

OnlyFans的收入結構很簡單。公司僅管理伺服器和支付基礎設施，而其創作者則負責內容創作和用戶獲取。預計2024年的總交易額將達到72.2億美元，其中14.1億美元計入公司收入，佔20%。創作者獲得80%的收入，而平台僅收取20%的佣金，幾乎消除了人力和營運成本。

