新台幣改版耗費鉅資？央行3點聲明、強調現在不改以後成本更高

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行在現行鈔券施行24年後首度啟動改版作業，引發各界討論，國民黨立委王鴻薇更質疑「不是在推電子支付嗎？有必要每年花50億元改版？」網路社群也流傳新台幣改版成本高達500億元，質疑央行改版必要性。對此，央行發出三點聲明，強調無此事，並指出現在不改版、未來成本會更高。

央行三點聲明分別如下:

1、 網路社群所稱之500億元，主要是本行於2017年對新台幣券幣全面改版所概估之成本，惟其中涵蓋硬幣成本約達400億元。由於硬幣改版成本高、價值低，目前需求已逐漸降低，且隨電子支付日益普及，未來將進一步減少，基此，不考慮硬幣改版，故本次鈔券改版並無成本高達500億元之情事。

新版鈔券將採用最先進之安全防偽技術，以及更環保之原物料，並強化綠色製程，平均單價預估較現行流通鈔券高出1.5元。現在不改版，以後成本會更高。

2、鈔券改版可使鈔券更安全、更永續、更全民

現行鈔券已使用24年，超過多數國家改版之間隔年距，比如歐元區最近一次改版在2013年，間隔11年；日本2024年改版，間隔20年。如不改版，日後防偽技術被突破，偽鈔增多，恐致社會損失更大，如能適時升級防偽技術將使現金交易更安全。

採用更環保之原物料及製程，可使鈔券符合永續發展目標。此次改版強化無障礙設計，主題擇定過程納入公民參與機制，以凝聚社會共識，提升民眾認同感。

3、電子支付仍無法完全取代現金

在電子支付服務中斷時，現金是可靠之備援支付工具，對於無法獲得金融服務或有數位落差之族群而言，現金更是唯一支付工具。

