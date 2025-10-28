台新銀統籌主辦巨大機械50億聯貸案 推動永續綠色金融

台新銀行統籌主辦巨大機械50億元聯貸案，推動永續綠色金融。（圖為台新銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新銀行統籌主辦巨大機械工業股份有限公司（巨大機械）五年期新臺幣50億元聯貸案，於昨（27）日完成簽約，本案資金規劃主要用於充實中期營運資金之用。該聯貸案由台新銀行統籌主辦，並擔任額度管理銀行，銀行團積極參與超額認購總額度達到新臺幣52億元，最終以新臺幣50億元額度辦理簽約，顯示金融業對於巨大機械長期營運發展，具有信心。

巨大機械成立於1972年，總部位於臺中市，為知名跨國自行車製造商，以自有品牌「捷安特（Giant）」聞名全球，為全球知名自行車領導品牌，旗下自有品牌包括GIANT（捷安特）、Liv（女性專屬）、momentum（通勤品牌）和高端零件CADEX四大品牌。

根據統計，目前全球擁有9座製造廠，產品行銷超過75個國家，零售商多達1萬家，是少數垂直整合經營的自行車產業。此外，巨大在設計、研發、量產及銷售，服務至最終消費者，亦具備完整機能，可滿足自有品牌與OEM代工客戶的需求，為不同消費族群提供專屬的自行車產品與服務。

對此，台新銀行表示，持續推動永續金融發展，攜手企業夥伴實踐永續目標，本次聯貸案之授信利率，連結巨大機械永續指標利率優惠獎勵機制，提供企業推動ESG適當誘因，引導資金流向永續表現優良企業。

其中，巨大機械在生產過程中，減少碳排放量，增加再生能源使用，並邀請同業組建自行車永續聯盟（BAS），推動產業邁向永續生產，穩定營運績效與積極實踐ESG政策，獲得聯貸銀行團肯定，為企業及金融業共同成就綠色金融再創佳績。

