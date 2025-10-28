智冠旗下智雲攜手威彼資訊、北祥科技 組成三方策略聯盟

圖左至右分別為智雲科技總經理徐涍挺、智冠集團財管中心總經理鍾興博、PNPSECURE代表朴釧吾、北祥科技服務董事長陳欽祥、北祥科技服務榮譽董事長陳達雄、威彼資訊代表金修顯。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕智冠（5478）子公司智雲科技今（28）日宣布啟動雲端與資安的雙引擎策略，攜手威彼資訊與北祥科技服務，組成三方策略聯盟，透過導入國際級產品DBSAFER、在地化與安裝測試，啟用教育中心並同步推出專業認證課程，從上到下打造完整的資安生態鏈，協助企業強化防護韌性，第一線促進台灣產業再升級。

智冠集團財管中心總經理鍾興博表示，智冠長期深耕數位娛樂與遊戲產業，對資訊安全相當重視，無論是遊戲內容、金流交易或玩家資料，安全防護都是維繫信任與品牌永續的基石，智雲科技作為集團旗下雲端服務的子公司，不僅強化雲端機房與基礎建設能量，更進一步將專業延伸至資訊安全領域，此次三方策略聯盟，象徵智雲科技從雲端服務供應商進化為企業資安夥伴，未來將持續深化雲端與資安雙軸發展，完善集團在數位信任的整體佈局。

此次策略聯盟在合作架構上，智雲科技作為DBSAFER台灣總代理，與威彼資訊共同負責導入國際級產品與頒發認證，確保服務品質與全球標準接軌，北祥科技服務負責在地推廣與教育訓練，於內湖成立DBSAFER資安教育中心，推出PCB專業認證課程，鍾興博認為，結合國際產品、在地培訓、認證體系的三方合作模式，協助企業從技術導入到人才培訓一次到位。

